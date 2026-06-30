Prima Doamnă a Israelului, în vizită la Complexul Educațional Laude-Reut din Capitală. "Prietenia dintre România şi Israel e valoroasă"

Michal Herzog, Prima Doamnă a Israelului, în vizită la Complexul Educațional Laude-Reut din Bucureşti. Sursa colaj foto: Antena 3 CNN

O vizită de onoare a avut loc luni, la Complexul Educațional Laude-Reut din București, unde soția președintelui Statului Israel, Michal Herzog, s-a întâlnit cu elevii și profesorii școlii. Prima Doamnă a Israelului a aflat mai multe despre proiectele educaționale și a discutat cu tinerii implicați în programe de leadership și diplomație. Întâlnirea reconfirmă legătura strânsă dintre instituţie și Statul Israel, construită de-a lungul ultimelor trei decenii. "Prietenia dintre România şi Israel e o prietenie foarte valoroasă, niciodată nu se va putea şterge. Şi sper foarte, foarte mult ca prin această vizită să fie sudate toate colţurile dintre România şi Israel", a spus președinta Complexului Educațional Laude-Reut, Tova Ben Nun – Cherbis, în cadrul interviului oferit pentru Antena 3 CNN.

Atmosfera a fost una plină de emoție la Complexul Educațional Laude-Reut din Bucureşti, unde Prima Doamnă a Israelului a fost întâmpinată cu căldură de elevi și profesori.

Școala pune accent pe leadership, implicare civică, dialog intercultural și respect pentru diversitate, valori care îi pregătesc pe elevi pentru provocările viitorului.

"Aș vrea să vorbesc puțin despre stagiile noastre de practică din școală, deoarece liceul nostru este specializat în afaceri și diplomație. Avem două programe de internship foarte importante, datorită lui Dovah, începând cu programul nostru de practică în diplomație.

Acesta face parte din competiția «Ambasador pentru o zi». În cadrul acestui program, toți elevii noștri sunt repartizați la diferite ambasade din București, unde au ocazia să învețe despre experiența diplomatică reală. De asemenea, au o întâlnire personală cu ambasadorul ambasadei respective și îi pot pune întrebări pentru această competiție", a spus o reprezentantă de la Complexul Educațional Laude-Reut din Bucureşti în timpul unei discuţii pe care a avut-o cu Michal Herzog, Prima Doamnă a Statului Israel.

Pentru comunitatea Laude-Reut, vizita reprezintă o recunoaștere a muncii depuse de-a lungul anilor în formarea tinerilor și în promovarea educației de calitate.

"Astăzi (n.r. ieri), vizita la noi la şcoală a Primei Doamne a Israelului a fost pusă în prisma valorilor pe care noi le aducem elevilor noştri. Ce mă bucură este faptul că şi elevii noştri sunt mândri de ceea ce fac la noi în institut, pentru că nu facem doar programul academic, noi în pregătim la noi în liceu, la Complexul Educațional Laude-Reut ca să fie oameni buni, valoroşi, într-o lume bună", a precizat Tova Ben Nun – Cherbis, președinta Complexului Educațional Laude-Reut, în cadrul declaraţiilor oferite pentru Antena 3 CNN.

Ulterior, aceasta a mai adăugat: "Prietenia dintre România şi Israel e o prietenie foarte valoroasă, niciodată nu se va putea şterge. Şi sper foarte, foarte mult ca prin această vizită să fie sudate toate colţurile dintre România şi Israel".

Președintele Israelului, Isaac Herzog, și Prima Doamnă, Michal Herzog, au ajuns duminică la Iași, în debutul vizitei oficiale pe care o efectuează în România. Liderul israelian a participat la manifestările dedicate împlinirii a 85 de ani de la Pogromul de la Iași, care a fost unul dintre cele mai tragice episoade din istoria Holocaustului din România.

În cursul zilei de luni, în Parlamentul României, preşedintele Statului Israel a ţinut un discurs istoric în Parlamentul României. "Relația noastră a evoluat în atât de multe domenii și s-a maturizat, devenind un punct strategic de stabilitate și colaborare", a declarat Isaac Herzog în timpul discursului susţinut în cadrul şedintei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului, la Palatul Parlamentului.

În vârstă de 65 de ani, Isaac Herzog i-a invitat oficial pe Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru în Israel.