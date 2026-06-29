Preşedintele Israelului, discurs istoric în Parlamentul României: "Relația noastră a evoluat în atât de multe domenii și s-a maturizat"

Isaac Herzog, preşedintele Statului Israel, în timpul discursului susţinut în cadrul şedintei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului, la Palatul Parlamentului din Bucureşti, luni, 29 iunie 2026. Sursa foto: Hepta

Președintele statului Israel, Isaac Herzog, s-a adresat Parlamentului României, în cadrul vizitei sale oficiale la București. Discursul vine după întâlnirea de la Palatul Cotroceni cu președintele Nicușor Dan, unde cei doi lideri au discutat despre consolidarea relațiilor bilaterale, cooperarea în domeniul securității și apărării, dar și despre parteneriatul economic dintre cele două state. "Relația noastră a evoluat în atât de multe domenii și s-a maturizat, devenind un punct strategic de stabilitate și colaborare", a declarat Isaac Herzog în timpul discursului susţinut în cadrul şedintei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului, la Palatul Parlamentului.

"De-a lungul celor 78 de ani ai relațiilor noastre bilaterale unice, am reușit să cultivăm cu grijă un limbaj pe care îl putem împărtăși, o prietenie în care putem avea încredere, o speranță pe care o putem împlini.

Relația noastră a evoluat în atât de multe domenii și s-a maturizat, devenind un punct strategic de stabilitate și colaborare. Doresc să mulțumesc guvernelor și ambasadorilor noștri pentru consolidarea relațiilor dintre cele două țări", a spus Isaac Herzog în timpul discursului susţinut în cadrul şedintei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului, la Palatul Parlamentului din Bucureşti, luni, 29 iunie 2026.

Ulterior, preşedintele Israelului a mai făcut următoarele precizări: "În ultimii ani, ambele națiuni au jucat un rol din ce în ce mai important în consolidarea securității reciproce, precum și a securității regionale și internaționale. România a devenit un model global în ceea ce privește comemorarea Holocaustului, asumarea responsabilității istorice și educația.

Am văzut cum eforturile dumneavoastră de combatere a antisemitismului, a discursului de ură și a xenofobiei, precum și adoptarea proactivă a definiției de lucru a antisemitismului propusă de IHRA au servit drept standard solid în protejarea democrațiilor înfloritoare de otrava urii".

În vârstă de 65 de ani, Isaac Herzog i-a invitat oficial pe Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru în Israel.

Președintele Israelului se află în aceste zile în România într-o vizită de stat construită pe doi piloni: comemorare și viitor. Joi, la Podu Iloaiei, va fi prezent la marcarea a 85 de ani de la pogromul de la Iași – unul dintre cele mai sângeroase masacre antisemite de pe teritoriul României, în care au fost uciși mii de evrei în vara lui 1941. Cu această ocazie, vor fi înmormântate rămășițele a 22 de victime descoperite recent într-o pădure din apropiere.