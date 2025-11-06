Primarul din Livezile, acuzat că a agresat sexual o angajată, chiar la serviciu, și-a luat concediu. Ce spun colegii femeii

Scenele ar fi fost filmate cu un telefon, iar capturi din înregistrare au apărut la story-ul de la WhatsApp al primarului. Sursa foto: capturi video Antena 3 CNN

Poliţiştii au început cercetările în cazul primarului din Bistriţa-Năsăud care apare filmat în ipostaze intime cu o angajată într-o înregistrare video. În timp ce edilul comunei Livezile, Traian Simionca, şi-a luat concediu de odihnă după izbucnirea scandalului, femeia care ar fi fost agresată sexual a intrat în concediu medical. "Sunt îngrijorată privind starea ei psihică", a spus una dintre colegele angajatei de la primăria comunei Livezile.

În cursul zilei de joi, timp de opt ore de la apariţia pe social media a mai multor fotografii cu primarul comunei Livezile din județul Bistrița-Năsăud, Traian Simionca, autorităţile competente nu au reacţionat. Abia în jurul orei 18:00, s-au sesizat cei de la Inspectoratul de Poliție Județean Bistrița-Năsăud.

"Este o situaţie pe care o regretăm profund, care a pus instituţia noastră într-o imagine proastă, n-a mai contat ce am făcut bun sau rău. Lăsăm autorităţile să îşi facă treaba, să vedem care este adevărul. Ce pot să vă spun este că suntem profund afectaţi. Colega noastră este, în momentul de faţă, în concediu medical şi, sincer, sunt îngrijorată privind starea ei psihică", a declarat Emanuela Mihalachi, secretară la primăria din comuna Livezile, judeţul Bistriţa-Năsăud, pentru Antena 3 CNN.

În imaginile care au devenit virale ieri, edilul Traian Simionca pare că agresează sexual o angajată, chiar în biroul lui de la primărie. Oficialul susține că imaginile nu sunt reale şi că au fost trucate cu ajutorul inteligenței artificiale.

"Poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale s-au sesizat din oficiu şi efectuează cercetări sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bistriţa cu privire la săvârşirea infracţiunilor de agresiune sexuală, ultraj contra bunelor moravuri şi violarea vieţii private", a spus Crina Sîrb, purtător de cuvânt al IPJ Bistriţa-Năsăud.

"Nu avem atribuţii în acest moment pe această speţă. Cum v-am spus, aşteptăm să vedem dosarul penal sau cercetarea care este acum în curs, cum se finalizează. Ulterior, vom lua decizii dacă se impune", a declarat Teofil-Iulian Cioarbă, prefect Bistriţa-Năsăud.

Primarul Traian Simionca susţine că sunt poze modificate cu AI

"Cineva a filmat ceva, că se vede că e filmare sau cu inteligenţa artificială... ceva, dar nu pot să vă spun mai mult. Am vorbit cu un avocat, se lucrează să vedem cine şi cum. Acele poze trucate, că se pare că a fost făcut un video. Dacă vă uitați atent și de acolo au ajuns să se schimbe totul și prin inteligența asta artificială e posibil orice.

Am o relație foarte bună și cu ea, și cu familia ei. Niciodată, vă jur, nu am agresat-o, nu am avut ceva cu ea. Nicodată nu am avut discuții de partea intimă sau să îi propun sau să îi fac avansuri indecente", a declarat Traian Simionca, edilul din comuna Livezile, aflată în judeţul Bistriţa-Năsăud.

Localnicii au fost şocaţi după ce au aflat despre acuzaţiile grave care i-au fost aduse primarului Traian Simionca.

"Ştiu că domnul primar e un om cumsecade, a făcut multe pentru noi. Eu am rămas şocată (n.r.: când a aflat despre scandalul sexual)", a spus una dintre localnice.