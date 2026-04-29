Primele șine pentru linia de tramvai din Prelungirea Ghencea au ajuns pe șantier. PMB: „Începem deja să le montăm”

1 minut de citit Publicat la 09:09 29 Apr 2026 Modificat la 09:27 29 Apr 2026

Pe șantier lucrează zilnic aproximativ 100 de muncitori / sursă foto: Facebook PMB

Primele șine pentru linia de tramvai construită de la zero pe Prelungirea Ghencea au ajuns pe șantier, iar lucrările de montare au început deja, a anunțat, miercuri, Primăria Municipiului București (PMB). Lucrările la partea rutieră și la supralărgire ar urma să fie finalizate anul viitor, a mai precizat instituția.

În prezent, pe șantier lucrează zilnic aproximativ 100 de muncitori.

„Primele șine pentru linia de #tramvai pe care o construim de la 0 pe Prelungirea Ghencea au sosit ieri!

Începem deja să le montăm pe tronsonul Brașov-Râul Doamnei.

Este practic prima linie nouă de tramvai construită în București după 30 de ani!

Traseul tramvaiului 41 va fi prelungit de la Str. Brașov, unde are acum capătul, până la Șoseaua de Centură.

Asta înseamnă 5 km de șină dublă.

Circa 100 de muncitori sunt zilnic pe șantier, pe toate tronsoanele: relocăm utilități, lucrăm la sistemul rutier, la semnaforizare și la tramvai”, a transmis Primăria București, printr-o postare pe pagina de Facebook.

Instituția a mai precizat că lucrările la supralărgire vor fi finalizate anul viitor.

„SUPRALĂRGIREA, FINALIZATĂ ANUL VIITOR

#PrelungireaGhencea va avea patru benzi (două pe sens), linie dublă de tramvai, modernă, construită de la zero, piste de biciclete, trotuare, spații verzi, iluminat cu led, cabluri îngropate în subteran, intersecții cu semafoare inteligente pentru fluidizarea traficului.

Lucrările la sistemul rutier și la supralărgire vor fi gata anul viitor.

Punem Bucureștiul la punct!”, se mai arată în postare.

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat, în urmă cu câteva săptămâni, că Prelungirea Ghencea va fi lărgită la patru benzi, va avea linie dublă de tramvai, piste de biciclete, trotuare, spaţii verzi, iluminat cu led, cabluri îngropate în subteran și intersecţii cu semafoare inteligente pentru fluidizarea traficului.

Valoarea lucrărilor la infrastructura rutieră ajung la 45,2 milioane de lei, bani de la bugetul local:

123,5 milioane lei costă amenajarea şinelor de tramvai (din care 87 de milioane sunt fonduri nerambursabile);

62,2 milioane de lei costă construcţia noului park & ride.