Soluţia salvatoare pentru mii de elevi, găsită de un profesor de matematică: "M-a ajutat să cunosc noi idei de predare"

După ce a observat că şcoala online a creat o nevoie tot mai mare de pregătire mai atentă, individuală profesorul Ovidiu Bădescu a găsit soluția salvatoare pentru mii de elevi. Profesorul de matematică a deschis o rețea națională online de meditații gratuite.

„În perioada pandemiei eram un grup de prieteni şi nu ne puteam întâlni fizic. Am zis să ne întâlnim online, a fost totul minunat, dar am ajuns la concluzia că noi cum am ajutăm pe alţii. Noi între noi ne simțeam bine, dar a apărut nevoia de a dărui şi în jur.

Şi atunci am creat un grup de mate-mate pentru toţi şi acum are 36.000 de membri. În grup, am început să răspundem întrebărilor elevilor, că fiind toţi în online le-a fost mai greu să înțeleagă", a spus profesorul.

Peste 600 de profesori şi un număr dublu de elevi s-au înscris pe platforma "Adoptă intelectual un copil".

„Am căutat profesori în toată ţara care s-au înscris în respectivul program şi care au făcut pregătire online gratuită un profesor cu elevi din toată ţara. Am avut peste 1.400 de elevi înscriși anul trecut în program şi peste 600 de profesori", a mai spus profesorul de matematică.

Teodora este din Buzău şi este în clasa a XI-a. Eleva se pregătește intens pentru facultatea de medicină, iar pe lângă orele de la şcoală acum este ajutată săptămânal şi de profesoara de chimie Crăciunescu Mădălina.

„M-a ajutat foarte mult să cunosc profesori din alte orașe care vin cu o nouă idee asupra predării şi pot să spun că am învățat mult", spune Teodora.

„Este proiect de suflet, pentru că a plecat de la o curiozitate. A fost o provocare partea online în momentul în care tot sistemul de învățământ românesc a trebuit să se adapteze la așa ceva", spune un profesor.

În formularul pe care îl completează pe "Adoptă intelectual un copil", elevii trebuie să specifice la ce disciplină au nevoie de ajutor şi, în funcție de profesorul disponibil, le este alocat unul cu care se stabilesc întâlnirile online.

