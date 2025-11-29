Profesorul Dan Voiculescu: "Este esențial ca resursele dedicate susținerii natalității să fie cel puțin dublate față de 2025"

1 minut de citit Publicat la 15:50 29 Noi 2025 Modificat la 15:50 29 Noi 2025

Profesorul Dan Voiculescu. Sursa foto: danvoiculescu.net

Profesorul Dan Voiculescu a remarcat, pe blogul său, că "în 2024, România a avut cea mică rată a natalității din ultimii 100 de ani, sub 150.000 de nașteri" şi consideră că "cifra este absolut dramatică". Acesta a reamintit că "mamelor aflate în concediu li s-au redus veniturile" şi a îndemnat ca încurajarea natalităţii să devină o prioritate absolută în dezbaterile pentru bugetul 2026.

Sub titlul "Urmează dezbaterile pentru bugetul 2026: încurajarea natalității, prioritate absolută!", profesorul Dan Voiculescu a mai notat că "am convingerea că gruparea umanistă din Parlament se va lupta pentru acest obiectiv".

"În 2024, România a avut cea mică rată a natalității din ultimii 100 de ani, sub 150.000 de nașteri. Cifra este absolut dramatică. Națiunea noastră dispare de la un an la altul. Iar măsurile de combatere a acestui fenomen lipsesc cu desăvârșire.

În schimb, în 2025, mamelor aflate în concediu li s-au redus veniturile, iar sumele alocate pentru tratamentele de fertilizare au fost total insuficiente raportat la necesități. În perioada următoare vor avea loc, cu întârzierea obișnuită, dezbaterile pentru bugetul anului 2026!", a scris profesorul Dan Voiculescu, adăugând:

"Este esențial ca resursele dedicate susținerii natalității să fie cel puțin dublate față de 2025! Am convingerea că gruparea umanistă din Parlament se va lupta pentru acest obiectiv.

Și sper că toți parlamentarii care înțeleg și respectă interesele strategice ale națiunii noastre vor susține această măsură!".