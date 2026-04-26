Profesorul Dan Voiculescu scrie despre "Pericolul dezbinării" în societate: Orice împărăție dezbinată împotriva ei însăși este pustiită

<1 minut de citit Publicat la 10:25 26 Apr 2026 Modificat la 10:25 26 Apr 2026

Profesorul Dan Voiculescu. Sursa foto: danvoiculescu.net

Profesorul Dan Voiculescu a avertizat, pe blogul său, asupra "pericolului dezbinării" în contextul crizei politice pe care o traversăm. "Radicalizarea discursului public, precum și erodarea încrederii în instituții și mecanisme democratice pot produce falii adânci între cetățeni", a transmis profesorul Dan Voiculescu.

"Pericolul dezbinării!

În contextul unei crize politice prelungite, riscul dezbinării naționale devine tot mai acut.

Radicalizarea discursului public, precum și erodarea încrederii în instituții și mecanisme democratice pot produce falii adânci între cetățeni, afectând coeziunea socială și capacitatea statului de a răspunde eficient provocărilor.

O societate fragmentată devine vulnerabilă nu doar din interior, ci și în fața presiunilor externe, iar stabilitatea democratică este pusă în pericol.

Lipsa cooperării şi respingerea agresivă a perspectivei celuilalt pot transforma divergențe legitime în conflicte ireconciliabile.

Într-un asemenea context, consider cǎ este foarte relevant următorul principiu biblic: „Orice împărăție dezbinată împotriva ei însăși este pustiită”.

Acest avertisment al evanghelistului Matei subliniază riscurile majore generate de tensiunile interne prelungite.

În mod evident, depășirea unei crize politice nu depinde doar de anumite decizii instituționale, ci și de responsabilitatea și înțelepciunea liderilor implicați în dezbatere", a notat profesorul Dan Voiculescu.