Prognoză sumbră a Băncii Mondiale: Prețurile la energie vor crește cu 24%, barilul de petrol ar putea depăși 115 dolari

Prețurile la energie ar urma să crească cu 24% anul acesta, ajungând la cel mai ridicat nivel de la invadarea Ucrainei de către Rusia, în 2022, în cazul în care cele mai acute perturbări provocate de războiul din Orientul Mijlociu se încheie în mai, a previzionat marți Banca Mondială, potrivit Reuters, preluată de Agerpres.

Prețurile materiilor prime ar putea crește și mai mult dacă ostilitățile din regiune escaladează iar perturbarea aprovizionării durează mai mult timp decât se estima, se arată într-un raport al instituției financiare globale.

Scenariul de bază al BM indică până în octombrie o revenire graduală aproape de nivelul de dinaintea războiului a volumelor tranzitate prin Strâmtoarea Ormuz, dar există riscul unor prețuri mai ridicate.

Proiecțiile Băncii Mondiale arată o creștere a prețurilor materiilor prime de 16% în 2026, pe fondul majorării prețurilor la energie și îngrășăminte, dar și la unele metale cheie.

Atacarea infrastructurii energetice și perturbarea transportului prin Strâmtoarea Ormuz a dus la cel mai mare șoc înregistrat vreodată al aprovizionării cu petrol, avertizează Banca Mondială.

Instituția apreciază că țițeiul Brent din Marea Nordului, referința globală, ar urma să se tranzacționeze anul acesta la 86 dolari per baril, față de un nivel de 69 de dolari per baril în 2025. În prezent, cotația țițeiului Brent este cu peste 50% mai ridicată decât la începutul anului. În plus, prețul ar putea ajunge la 115 dolari per baril dacă facilitățile de gaze și petrol din regiune sunt și mai mult afectate și exporturile se redresează lent.

''Războiul lovește economia mondială în valuri cumulate: prima dată prin prețurile mai ridicate la energie, apoi prețurile mai ridicate la alimente și, în final, o inflație mai ridicată, care va determina majorarea dobânzilor și majorarea costurilor de împrumut'', a avertizat economistul șef al Băncii Mondiale, Indermit Gill said. Acesta a adăugat că șocul îi va lovi pe cei mai săraci, sporind dificultățile cu care se confruntă țările în curs de dezvoltare.

Prețurile îngrășămintelor ar urma să crească cu 31% în 2026, în urma unui avans de 60% al prețului la uree. Aceste evoluții vor spori presiunile asupra aprovizionării cu alimente, erodând veniturile fermierilor și amenințând randamentele viitoarelor culturi, avertizează Banca Mondială.

Instituția estimează că rata inflației în economiile dezvoltate se va situa în medie la 5,1% în 2026, în scenariul de bază, de la un nivel de 4,7% anul trecut, în timp ce în țările în curs de dezvoltare va ajunge la 5,8% dacă războiul se prelungește.

Și creșterea economiei mondiale va fi afectată. Țările în curs de dezvoltare ar urma să înregistreze un avans de doar 3,6% în 2026, față de estimarea anterioară de 4%.