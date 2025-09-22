Putin a convocat Consiliul de Securitate al Rusiei, înaintea reuniunii NATO despre Estonia: „Așteptăm o declarație importantă”

Vladimir Putin prezidează o ședință a Consiliului de Securitate al Rusiei, imagine de arhivă. Foto: Profimedia Images

Vladimir Putin a convocat luni Consiliul de Securitate al Rusiei, cu o zi înainte ca liderii țărilor NATO să se reunească pentru a discuta cel mai recent incident, în care avioane rusești au încălcat spațiul aerian al Estoniei. Kremlinul a anunțat că Putin urmează să facă „declarații importante”.

„La mijlocul zilei, undeva după orele 14:00-14:30 (ora Moscovei, 15:00-15:30, ora României - n.r.), ne așteptăm ca președintele să aibă o întâlnire cu membrii permanenți ai Consiliului de Securitate. Aceasta va fi o întâlnire operațională cu membrii permanenți ai Consiliului de Securitate, așteptăm o declarație importantă a președintelui Putin", a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, citat de agenția Tass.

Consiliul NATO se va reuni marți pentru a discuta încălcarea spațiului aerian al Estoniei de către Federația Rusă, după ce Talinul a cerut activarea Articolului 4 din Tratatul de la Washington. Estonia a denunțat vineri violarea spațiului său aerian de către trei avioane de luptă, pe care a calificat-o drept „o îndrăzneală fără precedent” a rușilor.

Estonia a anunțat că trei avioane de luptă rusești MiG-31 au intrat în spațiul său aerian fără permisiune vineri timp de aproximativ 12 minute în dreptul insulei Vaindloo, înainte să fie forțate să se retragă de aeronavele NATO.

Kremlinul a negat că a violat spațiul aerian al NATO și a acuzat Estonai că „escaladează tensiunile”.

A fost al treilea incident de acest gen într-o săptămână, după dronele care au intrat în spațiul aerian al Poloniei și României, determinându-i pe aliații NATO să se angajeze să consolideze apărarea pe flancul estic al Alianței.