Radu Miruță, despre noua fabrică construită cu Rheinmetall: „Vom produce pulbere propulsivă, ceva ce nu există în regiune”

Pulbere propulsivă produsă la o altă fabrică Rheinmetall din Europa. Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images

Ministrul Economiei, Radu Miruță, a făcut precizări, luni seară, la Antena 3 CNN, despre noua fabrică de pulberi care se va construi în orașul Victoria din județul Brașov, printr-un contract al statului român cu gigantul german Rheinmetall. Miruță spune că România va produce pulbere propulsivă la Brașov, un material esențial pentru producția de armament și că acest lucru va face din țara noastră un exportator de materii prime esențiale pentru apărare în Europa.

„Sunt mai multe componente de vești bune. În primul rând, o diferență este că nu mai cumpărăm securitate ci o producem chiar aici. Al doilea aspect e că închidem o buclă cu autonomie în România - aveam fabrica de pulberi explozive, acum reușim să producem pulberea propulsivă, combustibilul care care menține proiectilul în deplasare și avem de gând să facem și fabrică de capse pentru a avea o autonomie pe teritoriul țării de la un capăt la celălalt.

Dincolo de aceste vești este o dovadă și că se poate să încheiem contracte în avantajul României Față de varianta inițială pe care am primit-o la minister, acest contract a fost redeschis cu sprijinul prim-ministrului și președintelui și am schimbat înțelegerea existentă cu niște aspecte importante - în primul rând, chiar dacă România are participație de 49 la sută și Rheinmetall 51, am introdus niște clauze prin care România are drept de veto. Acele schimbări semnificative cu referire la acord de capital social, împrumuturi, contracte pentru o anumită sumă, nu se pot realiza fără dreptul de veto al României și dacă ne uităm retrospectiv la afacerile pe care le-a făcut România în condiții asemănătoare, ele au fost păguboase pentru că statul român nu a putut să influențeze decizia.

Al doilea aspect foarte important este că am introdus în acest contract pe care cei de la Pirochim, colegii mei de la Brașov l-au semnat azi, este obliația de a introduce lanțul de furnizori locali. Firmele din România, astăzi, analizează dacă să-și adapteze producția pentru a deveni furnizori pentru această fabrică. Rheinmetall e obligată să folosească producție de la acești furnizori locali și acesta e un aspect pe care-l vom introduce în toate contractele pe care le vom face de-acum înainte prin acest mecanism SAFE”, a spus ministrul Radu Miruță într-o intervenție în direct la Antena 3 CNN.

Întrebat cu privire la avantajele pe care le obține țara noastră pe plan local din această nouă fabrică, ministru Miruță a spus:

„Sunt 700 de locuri de muncă direct implicate, dar indirect va fi un număr adițional de locuri de muncă din parta firmelor furnizoare pentru această nouă societate, cu privire la sumele de milioane de euro investite, cu privire la comenzile externe vă spun doar un lucru – că pe teritoriul UE sunt mult mai multe comenzi decât capacitatea totală de a produce aceste pulberi, pe mine nu mă interesează să vedem ceva pe câțiva ani ci să avem un plan pe termen lung.

Indiferent de muniție, fiecare producător are nevoie de acest combustibil – este benzina care se bagă în mașina produsă de diverși alți producători. Suntem cei care facem benzina, pulberea aceasta propulsivă. Din toate punctele de vedere, România obține niște avantaje – unul strategic pentru că producem ceva ce nu există în regiune și pentru care noi încercam chiar misiuni diplomatice pentru a obține pulberi. Acum vom avea noi și pentru alții. Arătăm că se poate când negociezi corect să primești încredere. Un investitor de nivelul Rheinmetall a ales să semneze cu România un astfel de contract înaintea altor țări”.

Ministrul Economiei a spus că producția ar putea să înceapă din iunie 2026.

„Planul de azi e ca în iunie 2026 să avem primul obuz. Durează doi ani de zile producerea platformei pe care se va produce o astfel de pulbere, după doi ani sunt patru luni de pregătire a personalului și două luni de test. Deci, începând de la 1 ianuarie 2026, statul va construi platforma în care vor veni liniile de producție, va dura doi an ie zile, e un termen bine definit cu obligații din partea fiecărui partener, cuantificabile în fiecare lună. Astfel că fie voi mai fi eu ministru să tai panglica în acestă fabrică de negocierea căreia m-am ocupat, fie că va fi altcineva, dumneavoastră veți putea întreba în fiecare lună cum ne situăm în grafic. Nu e genul de contract pe care l-am semnat azi și după doi ani nimeni nu va mai ști nimic. E un contract cu indicatori de desfășurare în fiecare lună astfel încât să vedem ce merge și ce nu merge și din ce cauză merge sau nu merge”.

Papperger: Rheinmetall Victoria SA va fi cea mai modernă companie pentru producerea de pulberi cu bază dublă şi triplă

Armin Papperger, director al Companiei Rheinmetall AG, a declarat, luni, că Rheinmetall Victoria SA va fi cea mai modernă companie din lume pentru producerea de pulberi cu bază dublă şi triplă.

În cadrul unei conferinţe de presă susţinute alături de premierul Ilie Bolojan, la Palatul Victoria, Armin Papperger a salutat semnarea acordului de cooperare care pune bazele investiţiei.

„Rheinmetall Victoria SA va fi cea mai modernă companie din lume, în acest moment, pentru producerea de pulberi cu bază dublă şi triplă. Aceste pulberi sunt necesare în întreaga lume şi, cu precădere, în Europa pentru a permite ajutor pentru forţele de apărare; şi sunt necesare şi în România. Construim capacităţi cam de 60.000 de încărcături, adică 300.000 de încărcături modulare, ceea ce înseamnă una dintre cele mai mari capacităţi în lume pentru sisteme de artilerie”, a spus Armin Papperger.

El a menţionat că se vor produce 200 de tone de pulberi pentru nevoile locale. Viitoarea fabrică presupune o investiţie de aproximativ jumătate de miliard de euro.

„Rheinmetall şi această cooperare vor investi prin companiile lor peste 400 de milioane de euro. Din punct de vedere civil, România va face investiţii de 120 de milioane de euro. Primim ajutor din partea programelor europene: 47 de milioane dintr-un program aprobat de Bruxelles, iar guvernul va primi bani prin Programul SAFE, de asemenea. Strategia este aceea de a face ca România să facă parte integrantă din ecosistemul european. De asemenea, România va face parte integrantă din ecosistemul NATO”, a mai spus el.

România și Rheinmetall au semnat un acord preliminar în luna august 2025, iar documentul parafat astăzi finalizează înțelegerile tehnice și financiare. Lucrările de construcție urmează să înceapă în ianuarie 2026, iar prima etapă de producție este programată pentru sfârșitul anului 2027.

Noua fabrică va folosi tehnologii de ultimă generație pentru producția sustenabilă de pulberi energetice destinate muniției de calibru mic și mediu, dar și aplicațiilor industriale și civile. Totodată, unitatea va fi dotată cu sisteme automatizate de control și reciclare, fiind proiectată să respecte cele mai stricte standarde de siguranță și protecție a mediului.

În ce oraș din România se construiește noua fabrică de pulberi Rheinmetall

Premierul a reamintit că România se află în plin proces de consolidare a capacităților de apărare, în contextul tensiunilor de securitate din estul Europei și al programului european SAFE (Supporting Ammunition Production in Europe), pentru care România urmează să finalizeze negocierile de finanțare până la sfârșitul lunii noiembrie.

„După mulți ani în care industria noastră de apărare a fost puțin solicitată, România intră într-o nouă etapă. În perioada următoare vom aproba în CSAT planurile de dotări și vom prezenta Comisiei Europene proiectele finanțate prin programul SAFE”, a precizat Ilie Bolojan.

Orașul Victoria, fondat în anii ’50 ca centru industrial chimic, devine, astfel, locul de renaștere al unei ramuri strategice a economiei românești. Prin această investiție, guvernul și partenerii germani speră să transforme localitatea din județul Brașov într-un centru tehnologic al producției de materiale energetice din Europa Centrală și de Est.