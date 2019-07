Radu Tudor: OUG 114, un cadou imens făcut Rusiei!

foto: captura Antena 3

Agenția guvernamentală de presă Agerpres publică o știre care confirmă tot ce a spus Radu Tudor din decembrie 2018 până azi despre un act normativ iresponsabil: OUG 114.

"Clocită" în laboratorul sulfuros al lui Darius Valcov, ordonanța a fost un imens cadou făcut Gazprom. Adică Moscovei.

Pe blog, în emisiunile de la Antena 3, pe Facebook, Radu Tudor a afirmat răspicat: Ordonanta de Urgenta 114, prezentata pe final de an 2018 in tandem de Valcov si Teodorovici, va fi o nenorocire pentru economia romaneasca, in special sectorul energetic, vital pentru Romania.

Potrivit Agerpres, România a importat în mai 2019 o cantitate de gaze de 1.185.490 MWh, de 353 de ori mai mult faţă de aceeaşi lună a anului trecut, potrivit datelor Autorităţii Naţionale de Reglementare în Energie (ANRE). În mai 2018, România a importat doar 3.353 MWh.

Aceasta după ce, în luna aprilie 2019, cantităţile de gaze importate fuseseră de 100 de ori mai mari decât în aprilie 2018.

Totodată, preţul mediu al gazelor de import în luna mai 2019 a fost de 89 de lei pe MWh, conform datelor ANRE, cu 12% mai mic decât cel al gazelor româneşti tranzacţionate pe bursă (101 lei pe MWh), după cum arată cotaţiile Bursei Române de Mărfuri.

OUG 114/2018, aprobată în decembrie 2018, a fixat la 68 de lei pe MWh, pentru următorii trei ani, preţul pentru întreaga producţie internă de gaze naturale. OUG 19/2019, aprobată în martie 2019, a modificat această prevedere, lăsând la preţ fix doar cantităţile de gaze destinate consumatorilor casnici şi termocentralelor, începând cu data de 1 mai.

Acest lucru a dus la creşterea preţului gazelor de producţie internă pentru consumatorii industriali, care se tranzacţionează pe bursă, astfel că agenţii economici preferă să importe decât să cumpere gaze româneşti.

Mia multe detalii, în materialul prezentat, luni, de Radu Tudor, în emisiunea "Punctul de întâlnire":