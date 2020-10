Raed Arafat, anunț neașteptat: 5% din populația României a avut deja coronavirus

”Cazurile care sunt testate pozitiv sunt mai puține decât cazurile generale. Din cauza asta se pun toate regulile. Dacă noi am fi siguri că cei pe care îi testăm sunt singurii pozitivi, nu am mai purta mască. Nu am mai lua măsuri de prevenire. Nu am mai lua măsuri de restricție, măcar în unele zone. E clar că avem persoane care sunt pozitive, contagioase, asimptomatice, care poate nici ele nu știu că sunt contagioase.

Ministerul Sănătății a dat prevalență pe partea de anticorpi, de 4,5 - 5 %. Dacă este așa, înseamnă că aproximativ 5% din populația României a fost deja expusă virusului”, a declarat Raed Arafat.

Alexandru Rafila: În realitate, în România, se îmbolnăvesc 40,000 de persoane într-o zi! Numărul de îmbolnăviri este de 10 ori mai mare!

Situația numărului de infectări în România este de 10 ori mai mare în România, spune și Alexandru Rafila.

Potrivit studiilor sero-epidemiologice de prevalență, raportul de infectare între numărul diagnosticat de cazuri și numărul real de persoane care au trecut prin infecția cu COVID-19 este, de fapt, de 1 la 10. Asta înseamnă, de fapt, că în ultimele 24 de ore, în România, ar fi vorba despre 40,000 de persoane infectate, este explicația dată de reprezentantul României la Organizația Mondială a Sănătății.

”Este o situație care se întâlnește în toate țările. Deci nu este o situație particulară pentru România.

Întotdeauna, numărul de cazuri, știti că sunt studiile acelea de sero-prevalență care arată ce proporție din populație a trecut prin boală, arată că între numărul de cazuri diagnosticat și numărul de persoane care au trecut prin boală există un raport de 1 la 10. Asta înseamnă că, într-o zi în care noi avem 4,000 de cazuri, în realitate, în România, se îmbolnăvesc 40,000 de persoane”, a declarat profesorul Alexandru Rafila.