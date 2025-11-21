Raghav Sehgal, cercetător la Yale, prezintă modelul care poate prezice îmbătrânirea organelor la Congresul Internațional de Longevitate

Pe 11 noiembrie, la Congresul Internațional de Longevitate, organizat de Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României în parteneriat cu International Longevity Alliance, cercetătorul Raghav Sehgal, specialist în biologie computațională la Yale School of Medicine (SUA), a adus în fața publicului român una dintre cele mai spectaculoase inovații din medicina longevității: un model de inteligență artificială capabil să prezică îmbătrânirea fiecărui organ în parte, pornind de la o simplă probă de sânge.

Instrumentul, numit SystemsAge, a fost dezvoltat împreună cu reputata cercetătoare Morgan Levine, fost profesor la Yale și în prezent vicepreședinte la Altos Labs. Modelul folosește peste un miliard de puncte de date biologice și este validat pe mii de pacienți din opt studii internaționale.

„Medicina nu mai trebuie să se bazeze doar pe vârsta din buletin. Putem vedea cum îmbătrânesc organele separat, inima, plămânii, creierul sau sistemul imunitar, și putem interveni acolo unde apar primele semne de declin”, a explicat Sehgal în prezentarea sa.

Tehnologia, deja licențiată sub denumirea SymphonyAge, permite o analiză complexă a organismului. De exemplu, dacă testul arată că ficatul este „cu 10 ani mai bătrân” decât restul corpului, medicii pot ajusta dieta și tratamentele pentru a preveni boli înainte ca acestea să apară. „Scopul nu este doar să trăim mai mult, ci să trăim mai mult în stare bună”, a subliniat cercetătorul.

În cadrul expunerii sale, Raghav Sehgal a vorbit și despre cele mai eficiente terapii anti-aging, analizând date din peste 50 de studii clinice care au testat 110 biomarkeri ai îmbătrânirii. Rezultatele arată că metforminul, un medicament folosit de zeci de ani în tratamentul diabetului, și postul intermitent au cele mai puternice efecte de reducere a vârstei biologice. Alte terapii, precum oxigenoterapia hiperbarică sau plasma concentrată, acționează mai specific, asupra plămânilor sau mușchilor.

„Provocarea este să potrivim intervențiile cu organele care îmbătrânesc cel mai repede. Medicina viitorului va fi personalizată organ cu organ”, a spus el.

Cercetătorul a atras atenția și asupra unei probleme esențiale: multe teste de vârstă biologică nu sunt stabile, oferind rezultate diferite în funcție de momentul zilei. Echipa sa a reușit însă să îmbunătățească acuratețea acestor măsurători prin algoritmi de inteligență artificială, reducând erorile și permițând folosirea lor în clinici.

La final, Raghav Sehgal a oferit un exemplu concret: un pacient de 51 de ani, fumător și diagnosticat cu artrită, a reușit să își „întinerească” mai multe organe printr-un plan personalizat de tratament bazat pe rezultatele SystemsAge. „După un an, vârsta biologică a scăzut semnificativ în mai multe sisteme, musculoscheletic, metabolic și imunitar. Asta înseamnă că prevenția poate fi măsurată și optimizată în timp real”, a concluzionat el.

Congresul Internațional de Longevitate, desfășurat la Biblioteca Națională a României, a reunit zece experți internaționali din SUA, Marea Britanie, Suedia, Israel și Germania, punând România pe harta globală a cercetării în domeniul longevității.