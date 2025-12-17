Răzvan Cuc a fost filmat când ar fi negociat şpaga de la RAR într-un restaurant: „Am înţeles că ţi-a arătat de 7”

Răzvan Cuc a fost filmat când ar fi negociat şpaga la restaurant. Fostul ministru ar discuta despre procentul din contract. FOTO: captură video

Într-o înregistrare exclusivă obţinută de Antena 3 CNN, Răzvan Cuc, fostul ministru al Transporturilor, a fost surprins în momentul în care ar fi negociat şpaga la restaurant. El este acuzat că a intervenit la directorul RAR, astfel încât prietenul lui afacerist să obţină semnarea unui contract de zeci de milioane de lei. "Am înţeles că ţi-a arătat de 7. Ce mi-a zis el: 7", spune Cuc în înregistrare. Potrivit surselor judiciare, în data de 8 octombrie 2025, a avut loc o întâlnire la un restaurant din București între directorul RAR, Mihai Alecu, și fostul ministru Răzvan Cuc. În cadrul acestei discuții, Cuc ar fi confirmat faptul că omul de afaceri îi propusese directorului RAR un procent de 7% din valoarea totală a acordului-cadru, în schimbul atribuirii preferențiale a contractului către Euro Quip International SRL.

Surse judiciare arată că fostul ministru ar fi recunoscut că a intermediat aceste discuții pentru a-l ajuta pe Bușe să obțină reînnoirea contractului.

Potrivit sursele judiciare, pe 22 octombrie 2025, Mihai Alecu și Cătălin Daniel Bușe s-au întâlnit la domiciliul omului de afaceri din București. Acolo ar fi fost clarificat cuantumul mitei, stabilit la 6% din valoarea totală a contractului, sumă ce urma să fie remisă directorului RAR în schimbul urgentării și îndeplinirii demersurilor necesare semnării acordului-cadru.

Conform sursele judiciare, mita nu ar fi urmat să fie plătită integral, ci în tranșe, la intervale de aproximativ 3–5 luni. Din discuțiile interceptate ar fi rezultat că fostul ministru Răzvan Cuc nu ar fi avut o implicare financiară directă, însă și-ar fi asumat rolul de susținere și intermediere, promițând că va discuta cu directorul RAR pentru a „rezolva” atribuirea contractului.

Tot surse judiciare susțin că Răzvan Cuc i-ar fi garantat personal lui Mihai Alecu că Bușe este „un om de cuvânt” și că va plăti procentul promis, estimat la aproximativ 30 de milioane de lei raportat la valoarea totală a acordului-cadru.

Ce a spus complicele fostului ministru Răzvan Cuc la DNA

Omul de afaceri Cătălin Daniel Bușe, acuzat de procurorii DNA că a încercat să-l mituiască pe directorul Registrului Auto Român, spune că, de fapt, acesta din urmă a pretins mită pentru a aproba prelungirea unui contract.

Surse Antena 3 CNN arată că, în fața anchetatorilor, Bușe a admis că a purtat discuții cu directorul general Mihai Alecu în legătură cu acordul-cadru de mentenanță și service la instalațiile RAR. Omul de afaceri susține însă că directorul este cel care i-a solicitat un procentaj de 6% din valoarea totală a contractului.

Bușe pretinde nu i-a făcut nicio promisiune în acest sens lui Mihai Alecu și nu a dat curs pretinsei solicitări de mită.