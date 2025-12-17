Scandalul Șpagă la RAR. Ce a spus complicele fostului ministru Răzvan Cuc la DNA. Magistrații decid dacă-i arestează pentru 30 de zile

2 minute de citit Publicat la 10:49 17 Dec 2025 Modificat la 10:55 17 Dec 2025

Procurorii au cerut arest preventiv pentru Răzvan Cuc și Cătălin Bușe. Foto: Inquam Photos / Ovidiu Micsik

Omul de afaceri Cătălin Daniel Bușe, acuzat de procurorii DNA că a încercat să-l mituiască pe directorul Registrului Auto Român, spune că, de fapt, acesta din urmă a pretins mită pentru a aproba prelungirea unui contract.

Surse Antena 3 CNN arată că, în fața anchetatorilor, Bușe a admis că a purtat discuții cu directorul general Mihai Alecu în legătură cu acordul-cadru de mentenanță și service la instalațiile RAR.

Omul de afaceri susține însă că directorul este cel care i-a solicitat un procentaj de 6% din valoarea totală a contractului.

Bușe pretinde nu i-a făcut nicio promisiune în acest sens lui Mihai Alecu și nu a dat curs pretinsei solicitări de mită.

Patronul a mai afirmat în fața procurorilor că fostul ministru Răzvan Cuc era la curent cu discuțiile dintre el și directorul RAR cu privire la comisionul de 6%.

Potrivit lui Bușe, Cuc s-a oferit să poarte discuții cu Mihai Alecu pe acest subiect și să-i transmită ulterior un răspuns omului de afaceri.

Omul de afaceri și fostul ministru află miercuri dacă magistrații aprobă arestul preventiv pe 30 de zile propus de procurori în cazul lor.

Procurorii i-au interceptat pe fostul ministru și pe omul de afaceri

"Răzvan Cuc este adus la Tribunalul București, în fața magistraților care vor stabili dacă va fi arestat preventiv în următoarele 30 de zile în dosarul deschis pentru complicitate la dare de mită. Odată cu el va ajunge în sala de judecată și omul de afaceri Cătălin Bușe, acuzat de dare de mită.

Dosarul este instrumentat de procurorii DNA, care spun că cei doi ar fi încercat să-l mituiască pe directorul RAR. Prin mituire, Cătălin Bușe voia să obțină prelungirea unui contract de mentenanță la toate instalațiile Registrului Auto Român.

Bușe avea deja contract cu RAR, dar acesta urma să expire iar omul de afaceri voia să se asigure că va fi prelungit, din noiembrie anul curent, tot cu compania sa.

Vorbim despre un contract de peste 23 de milioane de lei, iar mita pentru director, sub forma unui procent de 6%, se ridică la aproape 300.000 de euro.

Însă directorul RAR a denunțat totul la DNA, iar procurorii au făcut filaje timp de mai multe luni.

Ei au reușit să obțină interceptări din cadrul unor întâlniri între Răzvan Cuc, directorul companiei și șeful RAR.

Pe masa anchetatorilor sunt acum mai multe stenograme și înregistrări cu care aceștia intenționează să probeze în instanță acuzațiile la adresa lui Cătălin Bușe și Răzvan Cuc", a relatat Cristina Filip, reporter Antena 3 CNN.