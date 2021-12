Cristian Tudor Popescu, reacție inedită în cazul Dianei Şoşoacă

„Fraţilor, să ne ducem peste ei! Oameni buni, ăştia i-au făcut dosar penal marii noastre luptătoare pentru libertatea românilor, senator Diana Iovanovici Şoşoacă! Brucselu a trimis un comando, cică jurnalişti italieni de la Raiuno, s-o atace la ea în casă pe Diana şi pe soţu, Silviu, ca să-i înţepe. Normal că atunci când aia care ţipa că e midia a scos siringa să i-o-nfigă lu Silviu, el, ca orice bărbat român adevărat, a strigat după ajutor şi ea i-a băgat pumnu în gură.

Şi acu se plânge că a muşcat-o Silviu de mână. Bine a făcut Diana că i-a sechestrat aşezându-se în faţa uşii încuiate, pe care a reuşit s-o acopere integral, cu propriul ei trup, până la venirea poliţiei. Nu trebuie să vă mire că italianca, deşi e cam 50% din doamna senator, a lovit-o grav cu mâna şi cu piciorul, astea sunt antrenate la karate, mai ceva ca judecătorul Danileţ.

Şi a mai şi zis că grotescu creşte înfiorător, dar că trebuie să refuzăm să ne obişnuim cu el. Grotească eşti tu cu mă-ta!, macaronaro! Mascalţone! Şi, iacătă, fraţi români, că vânduţii ăştia de poliţişti şi procurori vor acum să-i ia pe Diana şi pe Silviu, în loc să-i umfle pe străinii ăia duşmănoşi, veniţi să facă legea în ţara noastră! În seara asta, spuneţi-le la toţi, să ieşim şi să ne ducem peste ei, la Justiţie, la minister, şi la Interne! Dia-na, Dia-na! Sil-viu, Sil-viu!”, a scris gazetarul, pe Facebook.

Incidentul în care a fost implicată sentatoarea Diana Șoșoacă s-a petrecut în cursul zilei de sâmbătă, în incinta cabinetului de avocatură al Dianei Șoșoacă. Potrivit spuselor senatoarei, se pare că o echipa a unui post străin ar fi intrat cu forța cerându-i acesteia un interviu.

Diana Șoșoacă s-a enervat și a sunat imediat la 112. Polițiștii secției 4 din Capitală au ajuns în scurtă vreme la fața locului și au încercat să stea de vorbă cu persoanele implicate.

În tot acest scandal a intervenit însă și soțul senatoarei, care l-a lovit pe unul dintre polițiști, după care l-a împins de un perete.

Imaginile filmate de echipa Rai Uno pe care Diana Șoșoacă a închis-o în casă. Jurnaliști italieni: "Ne-au percheziționat ca pe hoți"

Imaginile filmate de jurnaliștii Rai Uno care au vrut să o intervieveze pe Diana Șoșoacă dar au sfârșit prin a fi audiați la Poliție au ajuns pe rețelele sociale.

Ele spun povestea din perspectiva jurnaliștilor italieni.

Reportajul de aproximativ 1 minut circulă pe Twitter cu mesajul: "Solidaritate cu Lucia Goracci de la Telejurnalul RAI 1, blocată și atacată în România de un senator în timp ce își făcea meseria. Un politician care folosește puterea pentru a reduce la tăcere informațiile trădează însăși ideea de democrație".

"Vor fi judecaţi toţi, va fi un al doilea Nurenberg", îi spune Șoșoacă jurnalistei italiene.

"O invit să rămânem la fapte, dar ea mă invită afară. Apoi… incredibil. Senatoarea Diana Șoșoacă sare de pe scaun, se așează în fața noastră și ne închide înăuntru. Apoi filmându-ne, cheamă poliția", relatează reporterița italiană Lucia Goracci.

Șoșoacă apare în cadru în timp ce vorbește la telefon: "Sunt senatoarea Șoșoacă. Vă cer ajutorul pentru că niște necunoscuți au intrat în biroul meu și mă amenință".

"Reușesc să ies. Povestesc poliției ce s-a întâmplat, apoi mă întorc împreună cu agenții la colegii mei închiși deja de ceva vreme înăuntru. Dar avem un alt şoc. Criminalii pare că am devenit noi. Astfel, soțul ei mă ia la pumni", continuă relatarea Luciei Goracciu, care, stupefiată de pasivitatea polițiștilor români, le strigă: "Voi nu ne protejați! Suntem jurnaliști!"

"Percheziționați-i! Probabil că au furat ceva și ștergeți-le toate imaginile!", îi îndeamnă Șoșoacă pe polițiști.

"La poliție ne-au percheziționat, vinovați doar că am vrut să vedem de aproape o parte a poveștii. Liberi. După 8 ore, când deja e trecut de miezul nopții, datorită intervenției ambasadei italiene", se încheie relatarea jurnalistei italiene, susținută de imaginile filmate în compania familiei Șoșoacă.

Cine este jurnalista italiană care i-a scos din minți pe Diana și Silvestru Șoșoacă

Lucia Goracci (foto, galerie), jurnalista martoră la manifestările cuplului Diana și Silvestru Șoșoacă, are o carieră de mai bine de 20 de ani în jurnalism.

A început colaborarea cu RAI (Radiotelevisione Italiana) în redacția locală din Sicilia.

A fost reporter în Orientul Mijlociu, prezentatoare de știri, apoi corespondent special în străinătate.

În urmă cu opt ani a trecut la canalul de știri al grupului media - Rai News24, în calitate de corespondent internațional.

În august 2021, a fost trimisă la Kabul, după ce talibanii au preluat puterea, relatând operațiunile de evacuare a refugiaților.

A plecat cu ultimul avion de evacuare trimis de guvernul italian, dar s-a întors în Kabul în primele zile ale lunii septembrie.

În plângerea penală de zece pagini depusă la Secția 4 de Poliție din București împotriva Dianei Șoșoacă, jurnalista italiană Lucia Goracci susține că soțul senatoarei, Dumitru-Silvestru Șoșoacă, a mușcat-o de mână.

"Am intrat în biroul de avocatură al doamnei Şoşoacă şi ne-a întâmpinat cu o atitudine zâmbitoare, având pe masă mai multe alune şi covrigei. Când a început filmarea eu am rămas pe hol şi am văzut că soțul ei a adus în birou un sac negru, în care a spus că se îngroapă persoanele decedate dezbrăcate.

Am văzut cum acesta l-a luat apoi în bucătărie.

După acel moment doamna Şoşoacă a devenit nervoasă şi agresivă. A spus că nu le convin condițiile pe care ea le hotăraște, jurnaliștii pot să plece.

În acel moment echipa RAI 1 s-a pregătit să plece. A ieșit în hol dar doamna Şoşoacă a apărut şi a închis ușa zicând că nu plecăm nicăieri. A spus ulterior soțului să sune la Poliție(...)", menționează jurnalista Lucia Goracci, menționând că a reușit să evite să fie sechestrată, fugind pe scara blocului.

La aproximativ 10 minute Poliția s-a prezentat la fața locului, moment în care soțul senatoarei a început să-i împingă pe jurnaliștii italieni.

Goracci spune că soțul senatoarei i-a smuls masca de pe fată şi a lovit-o în braț, după care a mușcat-o de mână.

"M-a mușcat de mână şi apoi am ieșit afară", menționează jurnalista în plângerea penală formulată după scandal.

