Relațiile România–Grecia, bazate pe istorie, cultură și valori comune: ”Suntem două popoare surori”

Relațiile dintre România și Grecia sunt descrise de tot mai mulți oameni de afaceri și reprezentanți ai mediului economic drept unele speciale, bazate pe valori comune, istorie și legături culturale puternice. Jean Valvis, fondatorul Valvis Holding, a subliniat că apropierea dintre cele două popoare depășește cooperarea economică și are rădăcini profunde.

„Suntem două popoare surori, avem religie comună. Amândurora ne-a lipsit atât de mult un context de prosperitate, suntem aliați la toate problemele Uniunii Europene, suntem acum legați și cu axul sud-nord energetic, Coridorul Vertical, care ne garantează să nu depindem de forțele politice care eventual nu merg în paralel cu noi.

Există un număr extraordinar de români în Grecia în fiecare vară, adică nu numai vara. La fel și ca locuri de muncă, grecii care sunt în România sunt fericiți, sunt uniți cu româncele. Legăturile sunt multiple, legăturile sunt istorice, sunt la mijloc și vlahii, sunt și aromânii, și muzica la fel, și mâncarea la fel.

Am avut norocul să vin în ’92 în țară, am 33 de ani în România. Sunt și bucovinean prin adopție, fac vinul la Olt”, a explicat Jean Valvis, fondator Valvis Holding.

Întrebat ce ar mai trebui făcut pentru consolidarea relațiilor dintre cele două state, acesta a subliniat importanța cooperării în domenii cheie.

„Un schimb de știință, un schimb de material genetic în agricultură. O conștientizare a istoriei reciproce, să afle poporul grec cât de frați îi sunt românii și invers”, a adăugat el.