14 februarie, Moșii de iarnă 2026. Semnificația și tradițiile zilei

2 minute de citit Publicat la 10:00 12 Feb 2026 Modificat la 10:00 12 Feb 2026

Credincioșii aduc colivă, colaci și vin la biserică pentru a fi sfințite în Sâmbăta Morților. Sursa foto: Basilica.ro

Moșii de iarnă 2026 sunt sărbătoriți pe 14 februarie, zi dedicată pomenirii celor adormiți, cunoscută în calendarul ortodox drept Sâmbăta Morților. Credincioșii merg la biserică pentru a participa la slujbe speciale și împart pachete de pomană pentru sufletele celor trecuți la cele veșnice. Iată care este semnificația acestei zile și ce tradiții se păstrează în diferite zone ale țării.

Moșii de iarnă pică pe 14 februarie 2026. Cum se stabilește data

Moșii de iarnă 2026 sunt marcați pe 14 februarie, în sâmbăta dinaintea Duminicii Înfricoșătoarei Judecăți (numită și Duminica Lăsatului sec de carne).

Data nu este fixă, ci se stabilește în funcție de calendarul pascal, deoarece această zi de pomenire are loc cu o săptămână înainte de începutul Postului Mare.

În fiecare an, Moșii de iarnă sunt celebrați într-o zi de sâmbătă, zi dedicată în tradiția ortodoxă pomenirii morților.

În biserici se oficiază Sfânta Liturghie și slujba Parastasului, iar credincioșii aduc colivă, colaci și vin pentru a fi sfințite și împărțite ulterior de pomană.

Ce se dă de pomană la Moșii de iarnă

La Moșii de iarnă 2026, tradiția spune că se împart alimente gătite, dar și vase noi, oferite împreună cu mâncarea, în memoria celor adormiți.

Printre cele mai întâlnite bucate oferite de pomană se numără:

coliva, preparată din grâu fiert și îndulcit;

colacii sau pâinea;

sarmalele;

piftiile;

plăcintele;

fructele;

vinul.

Un obicei vechi, păstrat mai ales la sate, este acela de a oferi mâncarea în vase noi – farfurii, castroane, căni sau străchini. Acestea nu se mai întorc la familie, ci rămân celui care primește pomana. Se spune că vasul simbolizează sufletul celui pomenit, iar darul făcut din inimă aduce alinare și iertare pentru cel trecut la cele veșnice.

De multe ori, pe lângă mâncare și vas, se oferă și o lingură, o cană sau un prosop, iar pachetul este însoțit de o lumânare aprinsă.

Alte tradiții în Sâmbăta Morților

Pe lângă participarea la slujba de pomenire, în Sâmbăta Morților credincioșii obișnuiesc să meargă la cimitir pentru a curăța și împodobi mormintele celor dragi. Se aprind lumânări și se rostesc rugăciuni pentru odihna sufletelor.

În tradiția populară, se spune că în această zi sufletele morților se întorc simbolic acasă, motiv pentru care gospodinele pregătesc mâncare și respectă cu strictețe obiceiurile moștenite din bătrâni.

Există și superstiții legate de această zi: nu se lucrează în gospodărie, nu se spală rufe și nu se fac treburi grele, pentru a nu tulbura liniștea celor adormiți.

Ce semnificație au Moșii de Iarnă

Moșii de iarnă 2026 au o profundă semnificație spirituală, fiind un prilej de rugăciune și reculegere pentru cei trecuți la Domnul. În învățătura creștin-ortodoxă, pomenirea morților este un act de iubire și solidaritate, prin care cei vii cer lui Dumnezeu iertarea păcatelor și odihna sufletelor celor adormiți.

Această zi amintește și de importanța legăturii dintre generații, păstrând vie memoria înaintașilor. Prin participarea la slujbe și prin gestul de a oferi pomană, credincioșii își exprimă speranța în înviere și în viața veșnică.

Astfel, Moșii de iarnă rămân una dintre cele mai importante zile de pomenire din calendarul ortodox, încărcată de tradiții și semnificații adânci pentru comunitățile din întreaga țară.