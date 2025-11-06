A fost ales noul lider al Bisericii Greco-Catolice din România: Papa Leon a semnat confirmarea. Cine este Claudiu Lucian Pop

3 minute de citit Publicat la 13:38 06 Noi 2025 Modificat la 13:38 06 Noi 2025

Episcopul Claudiu Lucian Pop este noul Arhiepiscop Major al Bisericii Greco-Catolice din România. Sursa foto: Vatican News

Episcopul de Cluj-Gherla, Claudiu Lucian Pop, este noul Arhiepiscop Major al Bisericii Greco-Catolice, scaun rămas vacant după moartea Cardinalului Lucian Mureşan, în 25 septembrie.

Noul lider al Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică a fost ales, joi, în cadrul unei sesiuni extraordinare a Sinodului Episcopilor Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, desfăşurată la Roma, potrivit Agerpres.

Sesiunea extraordinară a fost convocată, în conformitate cu prevederile canonice în vigoare, având consimţământul Sinodului Permanent, de către Cristian Dumitru Crişan, Administrator al Bisericii Greco-Catolice din România. Cu acordul Prefectului Dicasterului pentru Bisericile Orientale, Cardinal Claudio Gugerotti, sesiunea sinodală s-a desfăşurat la Roma, la Colegiul Pontifical Pio Romeno.

Scrisoarea Sfântului Părinte Papa Leon al XIV-lea de confirmare a alegerii arhiepiscopului major de Făgăraș și Alba Iulia a Românilor Beatitudinii Sale

Claudiu-Lucian Pop

Arhiepiscop major de Făgăraș și Alba Iulia a Românilor Am primit scrisoarea prin care, potrivit canonului 153 §2 din Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, Beatitudinea Voastră mi-ați cerut să confirm alegerea efectuată de către Sinodul episcopilor acestei Biserici greco-catolice, care V-a ales arhiepiscop major de Făgăraș și Alba Iulia a Românilor. În această privință, sunt bucuros să Vă acord această confirmare și să Vă exprim felicitări fraterne în Isus Cristos, Domnul nostru și Dumnezeul nostru. Mă rog pentru ca, urmând exemplul veneraților predecesori ai Dumneavoastră, Beatitudinea Voastră, în calitate de părinte și cap al acestei iubite Biserici ”sui iuris”, să fiți un păstor care, după Inima lui Cristos, se îngrijește de turma care i-a fost încredințată. Spiritul Sfânt să Vă călăuzească, Beatitudine, în ministeriul la care Domnul V-a chemat ca să promovați comuniunea și misiunea Bisericii Greco-Catolice Române pentru ca să crească și să prospere, păstrând memoria numeroșilor martiri și mărturisitori care au scris cu mărturia vieții pagini de neșters și glorioase de credință. Exprimând salutările mele cordiale episcopilor membri ai Sinodului, clerului, călugărilor și călugărițelor, seminariștilor, candidaților la viața consacrată și credincioșilor laici, invoc mijlocirea Preasfintei Maici a lui Dumnezeu și vă împart Beatitudinii Voastre o binecuvântare apostolică specială, dând asigurarea apropierii mele fraterne. Din Vatican, 5 noiembrie 2025

Leon pp. XIV

Cine este Claudiu Lucian Pop

Potrivit CV-ului publicat pe site-ul Episcopiei de Cluj-Gherla, Claudiu Lucian Pop s-a născut în data de 22 iulie 1972 în localitatea Pişcolt, din judeţul Satu Mare.

A urmat Şcoala Generală din oraşul Jibou, fiind apoi absolvent al Liceului din localitate, cu profilul chimie-biologie. În anul 1990 a fost admis la Facultatea de Chimie din Bucureşti, pe care a abandonat-o după un an pentru a începe pregătirea teologică.

În anul 1991 a obţinut o bursă de studii la Roma. Între anii 1991-1999 a fost student al Colegiului Pontifical Pio Romeno din Roma. A studiat Filosofia la Universitatea Pontificala Urbaniana, iar apoi Teologia la Universitatea Pontificală Gregoriana, obţinând Licenţa în Teologie Spirituală (1998) şi Doctoratul în anul 2006.

A fost hirotonit preot la 23 iulie 1995.

Între anii 1997-1999 este responsabil al bisericii greco-catolice române din Roma, Santissimo Salvatore alle Coppelle.

Între anii 1999 - 2001 a fost vicerector la Misiunea Greco-Catolică Română din Paris, iar între 2001 şi decembrie 2007, rector al aceleiaşi instituţii.

În 12 decembrie 2007, a fost numit Rector al Colegiului Pontifical "Pio Romeno" din Roma.

A fost proclamat episcop al Bisericii Catolice în 20211

În şedinţa sinodală ordinară din 8-10 iunie 2011, Sinodul Episcopilor Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică l-a ales episcop al Curiei Arhiepiscopiei Majore, iar Papa Benedict al XVI-lea şi Cardinalul Lucian Mureşan l-au proclamat episcop al Bisericii Catolice, titular de Mariamme, la 21 noiembrie 2011.

În iunie 2016 a fost ales membru al Sinodului Permanent. Tot atunci a fost ales în funcţia de secretar al Sinodului Episcopilor Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică.

Cu binecuvântarea Cardinalului Lucian Mureşan, a coordonat organizarea vizitei Papei Francisc la Blaj din 2 iunie 2019, ocazie cu care la Sfânta Liturghie de pe Câmpia Libertăţii a avut loc beatificarea celor şapte episcopi greco-catolici martiri.

În aprilie 2021, după ce a primit consimţământul Sinodului Episcopilor Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică şi după ce a informat Sfântul Scaun Apostolic al Romei, Cardinalul Lucian Mureşan l-a transferat în funcţia de episcop Eparhial al Eparhiei de Cluj-Gherla.

Cardinalul Lucian Mureşan a încetat din viaţă în 25 septembrie, la 94 de ani. El a fost înmormântat, cu funeralii militare, în Catedrala Arhiepiscopală Majoră "Sfânta Treime" din Blaj.