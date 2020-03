Buna Vestire. Tradiții și superstiții de Buna Vestire. Ce fac tinerele fete de Buna Vestire ca să-și găsească iubit

Buna Vestire. Tradiții și superstiții de Buna Vestire. In Bucovina nu se pun oua la closca de Bunavestire, pentru ca se considera ca ar putea iesi pui cu doua capete si patru picioare. In unele zone, pentru a avea roade bogate in livezi, pomii se amenintau cu toporul si se stropeau cu tuica. Tot acum, gospodarii din Maramures aduna lucrurile de prisos de prin curti si le dau foc. Ritualul, cunoscut sub numele Noaptea focurilor, e practicat la fiecare casa maramureseana, el durand pana dupa miezul noptii sau pana in zori.

Tradiția spune că în cazul în care primul cântec al cucului era auzit pe stomacul gol, în spatele omului, acesta era un semn rău: „Cucu-n spate mi-a cântat/ și moartea m-a săgetat!". Un alt obicei vechi spune că în această zi este bine să numeri de câte ori își cântă cucul numele, număr care ar descoperi câți ani mai avem de trăit.

În mediul rural, băieții și fetele îl întrebau pe cuc când se vor căsători: „Cucule voinicule/ Câți ani îmi vei da/ pan' m-oi însura (mărită)?" Dacă se întâmplă că după rostirea acestor cuvinte, cucul să cânte, cântecul său semnifica faptul că mai au un an de astepare. Dacă însă, cucul tăcea, aceasta era un semn că avem de-a face o căsătorie în scurt timp. În plus, cracă pe care a cântat cucul de ziua sa, era tăiată și pusă în scăldătoarea fețelor, în speranța că flăcăii le vor face curte.