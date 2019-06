CALENDAR ORTODOX 27 IUNIE. Ce sfânt mare sărbătorim astăzi

CALENDAR ORTODOX 27 IUNIE. Sfantul Cuvios Samson s-a nascut din parinti bogati in Roma antica. Sfantul Samson a fost ruda cu imparatul Constantin cel Mare (306-337). Samson a fost un medic milostiv, care daruia bolnavilor nu doar medicamentele trupului, ci si pe cele ale sufletului. Dupa ce si-a impartit averea saracilor, Samson a intrat intr-o manastire, iar patriarhul Mina l-a hirotonit preot. Dupa ce l-a vindecat pe imparatul Iustinian, a primit de la acesta o casa pentru saraci. S-a ingrijit pana la moarte de saraci precum se ingrijeste parintele de copii. A trecut la cele vesnice in anul 530 si a fost ingropat in biserica Sfantului Mucenic Mochie.

CALENDAR ORTODOX 27 IUNIE. Troparul Sfantului Cuvios Samson

CALENDAR ORTODOX 27 IUNIE. Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor si cu suspinurile cele dintru adanc ai facut ostenelile tale insutit roditoare; si te-ai facut luminator lumii, stralucind cu minunile, Samson, parintele nostru. Roaga-te lui Hristos Dumnezeu ca sa mantuiasca sufletele noastre.

CALENDAR ORTODOX 27 IUNIE. Tot astazi, face pomenirea:

- Sfantului Mucenic Anect;

- Sfintei Ioana Mironosita;

- Sfantului Cuvios Luca, pustnicul;

- Sfintilor Mucenici Marchie si Marchia;

- Sfantului Sfintitului Mucenic Pierie, preotul Antiohiei.