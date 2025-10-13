De ce se schimbă hainele Sfintei Parascheva de cinci ori pe an. Cum are loc procesul

Pelerinajul Sfintei Parascheva la Iași FOTO: Agerpres

Orice pelerin care se închină la moaștele Sfintei Parascheva din Catedrala Mitropolitană din Iași observă că sfânta poartă, de-a lungul anului, diferite veșminte. Schimbarea acestora nu este întâmplătoare, ci are o semnificație adânc spirituală și urmează un ritual vechi, desfășurat de cinci ori pe an.

Un gest de dragoste și recunoștință

Potrivit Arhimandritului Constantin Chirilă, citat de Doxologia.ro, veșmintele nu sunt schimbate pentru că sfânta ar avea nevoie de haine noi, ci pentru a simboliza dragostea și recunoștința credincioșilor față de ocrotitoarea Moldovei.

„Așa cum un copil se bucură de hainele primite în dar, tot așa se bucură și Sfânta Parascheva de prinosul nostru de mulțumire smerită”, explică părintele.

Când are loc schimbarea veșmintelor

Ritualul înveșmântării moaștelor are loc de cinci ori pe an, în momente-cheie ale calendarului bisericesc:

Înainte de pelerinajul „Calea Sfinților” din octombrie;

După hramul Sfintei Parascheva (14 octombrie), când veșmântul se schimbă din motive de curățenie;

În ajunul Crăciunului;

La începutul Postului Mare - veșmântul are atunci culori mai sobre;

Înaintea Învierii Domnului, când sfânta primește un veșmânt alb, simbol al luminii pascale.

Ritualul se desfășoară noaptea, în taină

Ceremonia are loc seara, după ora 22:00, cu biserica închisă publicului. Participă doar câțiva preoți și diaconi ai Catedralei Mitropolitane din Iași, uneori alături de Înaltpreasfințitul Părinte Teofan sau alți ierarhi. Totul se desfășoară într-o atmosferă de rugăciune și respect profund.

Procesul începe cu cântarea Troparului Sfintei Parascheva, urmată de înlăturarea cu grijă a vechiului veșmânt. Moaștele sunt curățate, iar cel nou este așezat și fixat cu agrafe, după care se rostește Acatistul. Fiecare schimbare este consemnată într-o condică specială, care notează data, participanții și starea sigiliilor raclei.

Veșminte oferite din dragostea credincioșilor

Veșmintele sunt realizate din catifea brodată sau materiale speciale și sunt confecționate în atelierele mănăstirilor Galata, Văratec, Pasărea și Țigănești. Ele au forma unei cruci și sunt lucrate manual, cu multă grijă. Multe sunt donate de credincioși care au primit ajutor prin rugăciune la Sfânta Parascheva.

După ce sunt înlocuite, veșmintele vechi nu se aruncă, ci sunt trimise, ca binecuvântare, către diferite biserici și mănăstiri din țară sau din străinătate - un semn al legăturii spirituale dintre credincioși și Sfânta Ocrotitoare a Moldovei.

Simbolul credinței vii

Schimbarea veșmintelor Sfintei Parascheva este, așadar, un gest de iubire și cinstire, care aduce aminte de respectul pe care creștinii îl poartă sfinților. Prin acest ritual păstrat de secole, Biserica arată că sfinții sunt vii în conștiința credincioșilor și continuă să îi ocrotească pe toți cei care le cer ajutorul.