În România există nu una, ci trei mănăstiri blestemate! Avertisment crunt pentru toți credincioșii!

foto: Pixabay.com

Despre blestem se stie ca e vorba foarte grea, considerata drept pacat de catre Biblie. Intr-atat este de puternica, incat se poate adeveri.

1. Blestemul asupra fratelui Dumitru, de la Manastirea Sf. Gherasim

Potrivit celor scrise in volumul "Pentru cei cu sufletul nevoias ca mine... Opere complete", fratele Dumitru lua in batjocura sfintele taine si glumea pe seama Evangheliei. Incercand sa-l potoleasca, duhovnicul manastirii il mustra, iar uneori il blestema, spunandu-i: "Sa-ti astupe Dumnezeu gura cea hulitoare, barfitorule!".

Pana la urma, blestemul s-a adeverit: mai multe persoane l-au fortat sa inghita un cearsaf intreg. A murit sufocat chiar de catre cei cu care se certa.

2. Blestemul de la Manastirea din Solca

Pe la 1600, Mitropolitul Anastasie Crimca a blestemat Manastirea din Solca din cauza ca fusese exilat de domnitorul Stefan Tomsa al II-lea (Crimca era sustinator al lui Mihai Viteazul). "Casa pe care ai facut-o sa ajunga grajd de cai, crasma si sa se traga in ea cu pusca. " - acesta era blestemul mitropolitului.

Dupa mai bine de jumatate de secol, Timis Hmelnitchi, venit sa-l apere pe Gheorghe Stefan, si-a adapostit caii in lacasul de cult si a tras si cu pusca in interior.

Dupa inca 200 de ani, alaturi de latura sudica a manastirii (pe fostul Paraclus, cu hramul "Sf. Gheorghe") a fost construita o fabrica de bere, iar calugarii au fost tocmiti sa lucreze acolo.



3. Blestemul Sf. Calinic

Nici o femeie nu are voie sa intre in curtea Manastirii Frasinei, nici macar sa se apropie de ea, din ordinul Sf. Calinic. Tocmai de aceea se spune ca Manastirea are acelasi statut ca cele de pe Muntele Athos.

Se spune ca, in urma cu 3 secole, Sf. Calinic cauta un lacas unde sa se stabileasca pentru a-I sluji Domnului. Gasind Manastirea Frasinei, a stat acolo o perioada, apoi a plecat, urmand sa se intoarca. Dupa un timp, cand a batut calea intoarsa, in loc de credinta a gasit la manastire doar pacat, orgii, femei si bautura. Atunci a blestemat ca toate femeile care vor mai pasi pe acolo sa moara in chinuri.

Prima data, blestemul a fost scris pe o stanca. In prezent, el apare pe crucea plasata la intrarea in manastire.

Sursa: BZI.ro