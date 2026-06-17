Lanțul Pizza Hut, cu probleme financiare, va fi vândut pentru 2,7 miliarde de dolari. Ce se întâmplă cu restaurantele din România

3 minute de citit Publicat la 16:59 17 Iun 2026 Modificat la 16:59 17 Iun 2026

Restaurant Pizza Hut la Piața Romană din București. Imagine de arhivă. Sursa foto: Hepta

Yum! Brands a anunțat că își vinde lanțul de restaurante Pizza Hut, care se confruntă cu dificultăți, într-o tranzacție evaluată la 2,7 miliarde de dolari, potrivit BBC.

Fondul de investiții LongRange Capital va prelua marca Pizza Hut în afara Chinei continentale pentru 1,5 miliarde de dolari, în timp ce Yum China Holdings va cumpăra operațiunile din China continentală pentru 1,2 miliarde de dolari.

„Sub conducerea LongRange și Yum China, Pizza Hut va fi bine poziționată pentru o creștere viitoare, beneficiind de proprietari cu o experiență profundă în industria restaurantelor”, a declarat directorul executiv al Yum! Brands, Chris Turner.

Scăderea vânzărilor și alte probleme financiare

Decizia vine după o perioadă îndelungată de dificultăți pentru Pizza Hut, un nume sinonim cu restaurantele de tip casual dining din Statele Unite.

Yum! Brands a dezvăluit pentru prima dată, în noiembrie 2025, că analizează posibilitatea vânzării companiei, după mai multe trimestre consecutive de scădere a vânzărilor în restaurantele comparabile din SUA. Piața americană este esențială pentru lanț, reprezentând aproximativ 40% din vânzările sale internaționale.

Declinul performanței a fost determinat de intensificarea concurenței din partea unor lanțuri aflate în revenire, precum Domino’s, Papa John’s și Little Caesars. Într-un context în care inflația continuă să afecteze puterea de cumpărare, acești competitori au aplicat reduceri agresive de preț pentru a atrage consumatorii sensibili la costuri.

În plus, lanțurile regionale de dimensiuni medii au câștigat teren pe piață. Acești competitori mai mici și mai flexibili s-au adaptat mai rapid la schimbarea obiceiurilor de consum în ceea ce este denumit adesea „războiul pizzei”.

În același timp, ascensiunea rapidă a aplicațiilor de livrare operate de terți a inundat piața cu opțiuni alternative, diminuând poziția dominantă pe care Pizza Hut a deținut-o istoric.

Când a apărut Pizza Hut și unde

Pizza Hut a fost fondată în 1958 de doi frați din orașul Wichita, statul Kansas.

Compania a fost cumpărată de PepsiCo în 1977, iar ulterior, în 1997, a fost desprinsă și inclusă în ceea ce avea să devină Yum! Brands.

„Pizza Hut este unul dintre cele mai emblematice branduri de restaurante din lume și suntem mândri de rolul important pe care l-a jucat în istoria Yum!”, a declarat Chris Turner.

Yum! a preluat operațiunile Pizza Hut din Regatul Unit în octombrie anul trecut, după ce DC London Pie, compania care administra restaurantele cu servire la masă, a intrat în insolvență.

Deși colapsul financiar a dus inițial la închiderea a 68 de restaurante și a pus în pericol peste 1.200 de locuri de muncă, aproximativ 64 de unități au fost salvate în cadrul unui acord de restructurare.

Prin vânzarea restului diviziei aflate în dificultate, Yum! Brands intenționează să își simplifice activitatea și să își concentreze resursele asupra brandurilor sale principale rămase, printre care KFC și Taco Bell.

Tranzacțiile cu LongRange Capital și Yum China sunt așteptate să fie finalizate în trimestrul al treilea al anului 2026, sub rezerva obținerii aprobărilor de reglementare necesare.

Cine deține Pizza Hut în România: Șapte restaurante din România au fost închise anul acesta

În România, restaurantele Pizza Hut și Pizza Hut Delivery sunt operate în sistem de franciză de compania Sphera Franchise Group, unul dintre cei mai mari operatori din industria restaurantelor din Europa Centrală și de Est.

Sphera Franchise Group administrează pe piața românească brandurile Pizza Hut, Pizza Hut Delivery, KFC și Taco Bell, în baza unor acorduri de franciză cu proprietarul mărcilor, Yum! Brands.

Astfel, chiar dacă tranzacția internațională privind vânzarea Pizza Hut va fi finalizată, restaurantele din România vor continua să fie operate de Sphera Franchise Group, cu excepția situației în care viitorii proprietari ai brandului vor decide modificarea acordurilor de franciză existente.

În luna februarie a acestui an, Sphera Franchise Group a anunțat închiderea a șapte restaurante Pizza Hut din România. Unitățile vizate au înregistrat performanțe operaționale sub așteptări și au avut un impact negativ semnificativ asupra rezultatelor financiare ale grupului.