Pachete de parastas - solutia completa oferita de firmele de servicii funerare

Pomenirea se realizeaza cu ajutorul slujbelor de pomenire realizate de catre preoti dar si prin realizarea pomenilor. Traditiile si obiceiurile crestinesti mentioneaza faptul ca exista anumite perioade de timp la care trebuie realizata pomenirea persoanei decedate.

Aceasta pomenire trebuie realizata imediat dupa inhumare, la 3 zile dupa inmormantare, la 9 zile dupa inmormantare, la 40 de zile dupa inhumare, la 3, 6 si 9 luni si la un an de zile de la inhumare.

Dupa trecerea primului an de la inmormantare, pomenirea persoanei deceedate trebuie realizata in fiecare an pana in momentul in care se implinesc 7 ani de la inmormantarea persoanei decedate.

Pentru a efectua pomenirea cum se cuvine se recomanda alegerea tipurilor de pachete de parastas potrivite. La recomandarea celor de la Anima Funerare pomenirea realizata la 7 ani de la inmormantarea unei persoane decedate trebuie sa fie speciala pentru ca are o semnificatie aparte.

Parastasul este un eveniment foarte important pentru odihna vesnica a sufletului persoanei decedate

Parastasul sau pomenirea persoanei decedate este un eveniment care are o insemnatate foarte importanta pentru odihna vesnica a sufletului persoanei decedate. Avand in vedere importanta acestui eveniment este necesar ca parastasul sa fie realizat cu foarte mare atentie.

Acesta trebuie sa fie planificat din timp pentru a se putea face toate pregatirile necesare pentru desfasurarea acestui eveniment. Primele 2 parastase trebuie realizate la 3 si la 9 zile de la inhumarea persoanei decedate.

Perioada de timp foarte scurta care trece de la inhumarea persoanei decedate si pana la primele 2 parastase care trebuie realizate face ca familia indoliata sa nu isi revina din socul cauzat de decesul persoanei dragi.

Prin urmare, este necesar ca de realizarea parastasului sa se ocupe o firma care ofera servicii funerare pentru efectuarea inmormantarii respectand traditia. Este cea mai buna optiune avand in vedere ca familia indoliata inca se afla in proces de jelire a persoanei decedate.

Concluzii

