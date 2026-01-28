Prima femeie din istorie care conduce Biserica Anglicană a depus jurământul de arhiepiscop: Un contestatar a întrerupt ceremonia

1 minut de citit Publicat la 14:30 28 Ian 2026 Modificat la 14:30 28 Ian 2026

Dame Sarah Mullally, arhiepiscop de Canterbury, la slujba de Crăciun, 25 decembrie 2025. Sursa foto: Getty Images

Dame Sarah Mullally a preluat oficial funcția de arhiepiscop de Canterbury, miercuri, într-o slujbă la Catedrala St. Paul din Londra, devenind astfel prima femeie conduce Biserica Anglicană. Totuși, un contestatar a întrerupt ceremonia de depunere a jurământului, care altfel s-a desfășurat fără probleme, potrivit Sky News.

Dame Sarah Mullally a depus miercuri jurământul ca Arhiepiscop de Canterbury, devenind astfel prima femeie din istoria de peste 1.400 de ani a Bisericii Anglicane care ocupă funcția de conducere. Ceremonia de confirmare a avut loc într-un serviciu religios cu componentă legală în care aceasta a preluat oficial rolul în fruntea Bisericii Anglicane.

Evenimentul a trecut de majoritatea fără incidente, însă un contestatar a întrerupt pentru scurt timp ceremonia, strigând în timpul procesului de confirmare, înainte ca oficialii să continue procedura legală stabilită.

Sarah Mullally, fostă episcopă a Londrei și anterior ofițer principal de nursing în Anglia, îi urmează lui Justin Welby la conducerea Bisericii Anglicane, după ce acesta și-a dat demisia în contextul unui scandal legat de modul de gestionare a abuzurilor.

Funcția de Arhiepiscop de Canterbury este considerată cea mai înaltă poziție în ierarhia Bisericii Anglicane și, tradițional, rolul spiritual central al Comuniunii Anglicane la nivel mondial, o tradiție începută în secolul al VI‑lea.

Mullally va fi instalată formal la Catedrala din Canterbury într‑o ceremonie planificată pentru luna martie și se pregătește să conducă Biserica într‑o perioadă marcată de schimbări și provocări interne.