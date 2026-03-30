Săptămâna Mare la catolici. Care sunt tradiţiile. Diferenţe faţă de ortodocşi

Stabilit după calendarul Gregorian, în 2026, Paștele Catolic este sărbătorit pe 5 aprilie. Sursa colaj foto: Getty Images

Săptămâna Mare este una dintre cele mai importante perioade din calendarul romano-catolic, fiind marcată prin ritualuri și tradiții specifice, unele diferite de cele ale ortodocșilor. De la semnificația fiecărei zile până la modul de celebrare a Paștelui, există o serie de deosebiri care țin atât de liturghie, cât și de obiceiurile păstrate de credincioșii catolici. În Duminica Floriilor pentru romano-catolici, la Bucureşti, în ciuda vremii ploioase, câteva sute de credincioşi au parcurs traseul dintre Biserica franceză Sacre-Coeur din Piaţa Aviatorilor până la Catedrala "Sfântul Iosif".

Începe Săptămâna Mare la catolici, din 30 martie

Săptămâna Mare începe pentru catolici pe 30 martie și marchează una dintre cele mai importante perioade din calendarul liturgic, dedicată reculegerii și pregătirii pentru sărbătoarea Învierii. În această etapă, credincioșii participă la slujbe speciale și retrăiesc, prin ritualuri și simboluri, ultimele zile din viața lui Iisus Hristos.

Fiecare zi din Săptămâna Mare are o semnificație aparte, iar ceremoniile sunt centrate pe momentele esențiale ale Patimilor. De la Duminica Floriilor și până la Vinerea Mare și Sâmbăta Sfântă, bisericile catolice pun accent pe rugăciune, meditație și participarea activă a comunității la celebrările religioase.

Arhidieceza Romano-Catolică de București a anunţat pe site-ul instituţiei programul Sfintelor Liturghii din Săptămâna Sfântă la Catedrala "Sfântul Iosif" din Bucureşti:

Luni, 30 martie, și marți, 31 martie – la orele 17:00; 18:30;

Miercuri – 1 aprilie – la orele: 7:00; 10:30 – Sf. Liturghie a Crismei – transmisiune live Angelus TV; 17:00; 18:30.

Joia Sfântă – 2 aprilie – la ora 18:30 – Cina Domnului – transmisiune live Angelus TV. Iar între orele 20:00 - 24:00 – Adorație.

Vinerea Sfântă – 3 aprilie – Pătimirea Domnului: la orele 15:00 și 18:00 – Calea Crucii – transmisiune live Angelus TV. La ora 18:30 – Pătimirea Domnului – transmisiune live Angelus TV.

Sâmbăta Sfântă – 4 aprilie – Vigilia Pascală: la ora 23:00 – Celebrarea Învierii Domnului – transmisiune live Angelus TV. Spovezi toată ziua.

Duminică – 5 aprilie – Învierea Domnului: la orele: 7:00; 8:00 – transmisiune live TVR 2; 9:00; 10:30- transmisiune live Angelus TV; 12:15; 17:00 și 18:30.

Luni – 6 aprilie – la orele: 7:00; 9:00; 10:30- transmisiune live Angelus TV; 17:00 și 18:30.

Există diferențe notabile față de tradițiile ortodoxe, atât în ceea ce privește calendarul, cât și în modul de celebrare a Paștelui. Aceste diferențe se reflectă în ritmul slujbelor, în simbolistica folosită și în anumite obiceiuri păstrate de-a lungul timpului în cele două ramuri ale creștinismului.

Tradiţiile catolice şi cum diferă ele de cele ortodoxe

Tradițiile catolice și cele ortodoxe au multe puncte comune, dar diferă prin modul de celebrare, calendar și anumite obiceiuri religioase. În Biserica Romano-Catolică, accentul cade adesea pe simplitatea ritualurilor și pe participarea comunității, iar Paștele este sărbătorit, de regulă, la o altă dată decât în Biserica Ortodoxă, din cauza folosirii calendarelor diferite.

De asemenea, diferențele se observă în desfășurarea slujbelor, în simbolistica folosită și în unele practici specifice fiecărei confesiuni. Catolicii pun accent pe anumite procesiuni, celebrări liturgice și pe rolul central al Vaticanului, în timp ce ortodocșii păstrează tradiții mai vechi, cu ritualuri bogate și o liturghie mai lungă.

Listă cu tradiții și practici ale creștinilor catolici:

participarea la slujbele din Săptămâna Mare (Duminica Floriilor, Joia Mare, Vinerea Mare, Sâmbăta Sfântă);

participarea la Liturghia de Înviere (Vigilia Pascală), una dintre cele mai importante slujbe;

aprinderea lumânării pascale (Lumina lui Hristos) în timpul slujbei de Înviere;

citirea și meditația asupra Patimilor lui Hristos;

participarea la procesiuni religioase și dramatizări ale drumului crucii (Via Crucis);

respectarea unui post strict în Vinerea Mare;

împărtășirea credincioșilor după perioada de post și spovadă;

decorarea bisericilor cu flori și simboluri ale Învierii;

salutul pascal: "Hristos a Înviat!", la care se răspunde cu "Adevărat a înviat!" (în unele comunități);

participarea la mese festive de Paște în familie după slujbă;

binecuvântarea alimentelor pascale (în unele regiuni și tradiții);

participarea la spovadă înainte de Paște (Pregătirea spirituală);

cântarea imnurilor pascale (ex. Exsultet în timpul vigilei);

decorarea caselor și a bisericilor cu simboluri ale reînnoirii (lumânări, flori);

accent pe vigilia pascală, considerată momentul central al sărbătorii;

participarea la momente de rugăciune și reflecție asupra Învierii.

Paştele catolic, sărbătorit pe 5 aprilie

Creştinii catolici sărbătoresc în acest an Învierea Domnului cu o săptămână înaintea Paştelui ortodox, care este marcat pe 12 aprilie. În comunitățile catolice, pregătirea pentru Paște implică o atenție sporită asupra dimensiunii spirituale, credincioșii fiind încurajați să participe la momente de reflecție și la celebrări dedicate învierii.

În această perioadă, bisericile organizează slujbe speciale, iar accentul cade pe comuniune, reculegere și reafirmarea credinței în viața de apoi.

De asemenea, Paștele este marcat printr-o puternică dimensiune comunitară, credincioșii reunindu-se în biserici pentru a celebra împreună momentul central al sărbătorii. În multe locuri, atmosfera este una festivă, dar în același timp sobră, punând în prim-plan simbolurile luminii și ale reînnoirii, ca expresie a trecerii de la moarte la viață.