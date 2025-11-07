Sf. Mihail și Gavril, sărbătoriți pe 8 noiembrie. Semnificație, tradiții și superstiții: Cine au fost cei doi arhangheli

4 minute de citit Publicat la 23:30 07 Noi 2025 Modificat la 23:30 07 Noi 2025

Sf. Mihail și Gavril sunt cei mai cunoscuți dintre arhanghelii lui Dumnezeu. Sursa foto: Basilica.ro

Pe 8 noiembrie, creștinii ortodocși îi prăznuiesc pe Sf. Mihail și Gavril, cei mai cunoscuți dintre arhanghelii lui Dumnezeu. Această zi este una de mare însemnătate în calendarul ortodox, fiind dedicată tuturor îngerilor și căpeteniilor cerești. Sărbătoarea este însoțită de numeroase tradiții și superstiții, dar și de rugăciuni speciale rostite pentru protecție și luminarea sufletului.

Cine au fost Sf. Mihail și Gavril

Sfântul Arhanghel Mihail și Sfântul Arhanghel Gavril sunt considerați conducătorii oștilor cerești, mesageri ai voinței divine și apărători ai oamenilor în fața răului.

Sf. Mihail este văzut drept luptătorul împotriva întunericului, apărătorul credinței și al dreptății. El este cel care conduce oastea îngerilor în lupta împotriva spiritelor rele.

este văzut drept luptătorul împotriva întunericului, apărătorul credinței și al dreptății. El este cel care conduce oastea îngerilor în lupta împotriva spiritelor rele. Sf. Gavril, pe de altă parte, este vestitorul bucuriei și al veștilor divine. El a fost trimis de Dumnezeu să vestească Fecioarei Maria nașterea Mântuitorului Iisus Hristos.

Împreună, cei doi arhangheli simbolizează echilibrul dintre dreptate și milă, putere și blândețe, luptă și lumină.

Semnificația zilei de 8 noiembrie

Ziua de 8 noiembrie, cunoscută și sub denumirea de Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril, este dedicată nu doar acestor doi sfinți, ci tuturor îngerilor și arhanghelilor care veghează asupra lumii.

Cifra 8 simbolizează viața veșnică și începutul unei lumi noi, iar luna noiembrie (a noua din calendarul bisericesc) amintește de cele nouă cete îngerești. Prin urmare, sărbătoarea are o puternică încărcătură spirituală și reprezintă un prilej de curățire sufletească și de recunoștință față de ocrotirea divină.

Sf. Mihail și Gavril, sărbătoare cu cruce roșie

Sărbătoarea Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril, prăznuită pe 8 noiembrie, are cruce roșie (†) în calendarul ortodox și este una dintre cele mai importante din luna noiembrie.

Ce înseamnă crucea roșie:

O sărbătoare marcată cu cruce roșie indică o sărbătoare mare, dedicată unor sfinți importanți sau unor evenimente majore din viața Bisericii. În aceste zile:

Credincioșii merg la biserică, participă la Sfânta Liturghie și se roagă;

Nu se lucrează, în special la treburile grele ale casei sau ale câmpului;

Este zi de post ușor dezlegat la pește, vin și untdelemn, dacă nu cade în perioada posturilor mari.

Tradiții și superstiții de Sf. Mihail și Gavril

În popor, ziua de Sf. Mihail și Gavril este însoțită de numeroase obiceiuri:

Se aprind lumânări pentru vii și pentru morți, ca simbol al luminii sufletului.

Nu se lucrează în gospodărie, pentru a nu atrage boala sau ghinionul.

În unele zone, se spune că arhanghelii coboară pe pământ și veghează la hotarul dintre toamnă și iarnă, oprind spiritele rele.

Gospodarii obișnuiesc să sfințească apa și hrana animalelor, pentru a le proteja peste iarnă.

Superstiția spune că cine postește și se roagă în această zi va avea parte de ocrotirea îngerilor în tot anul ce urmează.

Rugăciune către Sf. Mihail și Gavril

Iată cea mai puternică rugăciune către Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril se spune că deschide cerul și ajunge direct la Dumnezeu, fără mijlocire:

„Sfinte și mare Arhanghele al lui Dumnezeu, Mihaile, care cel dintâi în­tre îngeri stai dinaintea Treimii celei negrăite, sprijinul și păzitorul neamu­lui omenesc, care ai zdrobit în Ceruri cu oștile tale capul prea-trufașului dia­vol și rușinezi pururea pe pământ răutatea și viclenia lui, la tine alergăm cu cre­dință și ne rugăm ție cu dragoste: fii pavăza nestricată și coif tare Sfintei Bi­serici și neamului nostru dreptcredincios, păzindu-ne cu spada ta purtătoare de fulgere de toți vrăjmașii văzuți și ne­văzuți.

Nu ne lăsa pe noi, o, Arhanghele al lui Dumnezeu, fără ajutorul și ocrotirea ta, pe cei ce lăudam astăzi sfântul tău nume. Iată că, deși mult gresiți suntem, nu voim să pierim întru fărădelegile noastre, ci să ne întoarcem la Domnul, ca să ne călăuzească spre lucruri bune.

Luminează mințile noastre cu lumina feței lui Dumnezeu, care strălucește tot­deauna pe fruntea ta ca un fulger la arătare, ca să putem pricepe care este voia lui Dumnezeu, bună și desăvârșită, în ceea ce ne privește, și să cunoaștem toate câte se cuvine nouă să le facem și câte să le trecem cu vederea și să le părăsim.

O, Sfinte Arhanghele Gavriil, desăvârşit lucrătorule, care cu numele şi cu fapta mărturiseşti puterea Celui-Preaînalt, către puţinătatea omenească apleacă-te cu îngăduinţă, şi veghează-ne în ceasul rugăciunii noastre, şi călăuzeşte-ne spre împlinirea a toată dreptatea, cu mulţimea harurilor anume încredinţate ţie, că noi în puternicul tău ajutor cutezăm a nădăjdui şi ascultătoarei tale slujiri următori năzuim a ne face.

Fii bucuria noastră şi învredniceşte-ne să fim bucuria ta, ca întru Domnul bucuriei duhovniceşte să ne veselim. Rugăciunile noastre du-le la Dumnezeu cu iuţimea aripilor tale şi de vestirea ta mântuitoare nu ne lipsi pe noi, Binevestitorule, ca pe unii ce nădăjduim cu râvna duhului să biruim neputinţele cele trupeşti şi îngerilor asemănători să ne facem, ca dimpreună cu oştirile cereşti şi cu cetele drepţilor, spre împărăţia luminii celei neînserate cătând, din tot sufletul şi cu tot cugetul nostru să aducem mulţămită, laudă şi închinăciune Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, Treimea cea de-o-fiinţă şi nedespărţită, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!”

Nume sărbătorite de Sf. Mihail și Gavril: Cine își celebrează onomastica pe 8 noiembrie

Pe 8 noiembrie își serbează onomastica toți cei care poartă nume derivate din cei doi arhangheli: Mihai, Mihaela, Mihu, Mihnea, Gabi, Gabriela, Gavril, Gavrila, Gavriil, dar și alte forme populare sau diminutive.

Această zi este un prilej de bucurie pentru peste 1,3 milioane de români, care primesc urări de sănătate și binecuvântare.