Calendar ortodox pentru noiembrie 2025. Cele mai importante sărbători religioase

Luna noiembrie 2025 aduce în calendarul ortodox o serie de sărbători importante și zile de cinstire a sfinților, marcate cu cruce roșie sau pomeni speciale. De la Moșii de toamnă și Intrarea Maicii Domnului în Biserică, până la Sfântul Apostol Andrei, fiecare zi este un prilej de rugăciune. Iată principalele momente spirituale ale lunii noiembrie și sfinții sărbătoriți.
Sărbători cu cruce roșie în noiembrie 2025
Luna noiembrie aduce în calendarul ortodox mai multe sărbători importante, marcate cu cruce roșie, care au o semnificație aparte pentru credincioși. În aceste zile nu se lucrează și credincioșii sunt îndemnați să participe la slujbe.
- 8 noiembrie – Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil
- 21 noiembrie – Intrarea în Biserică a Maicii Domnului
- 30 noiembrie – Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României
Aceste sărbători sunt prilej de rugăciune, recunoștință și apropiere de Dumnezeu, marcând momente fundamentale din viața spirituală a credincioșilor.
Nume de sfinți sărbătorite în noiembrie 2025
Pe lângă marile sărbători, în noiembrie sunt prăznuiți și numeroși sfinți importanți în tradiția ortodoxă.
- 1 noiembrie – Sfinții Doctori fără de arginți Cosma și Damian (Moșii de Toamnă)
- 9 noiembrie – Sfântul Nectarie Taumaturgul din Eghina
- 11 noiembrie – Sfântul Mare Mucenic Mina
- 13 noiembrie – Sfântul Ioan Gură de Aur
- 14 noiembrie – Sfântul Apostol Filip (Lăsatul secului pentru Postul Crăciunului)
- 15 noiembrie – Începutul Postului Nașterii Domnului
- 16 noiembrie – Sfântul Apostol și Evanghelist Matei
- 25 noiembrie – Sfânta Muceniță Ecaterina
- 26 noiembrie – Sfântul Cuvios Alipie Stâlpnicul
- 30 noiembrie – Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României
Calendar ortodox complet pentru noiembrie 2025
Luna noiembrie este una de tranziție spirituală către perioada Postului Crăciunului. În acest interval, credincioșii marchează pomenirea morților (Moșii de toamnă), intrarea în post, dar și mai multe sărbători cu cruce roșie.
Iată calendarul ortodox 2025 complet pentru luna noiembrie sunt:
- 1 noiembrie – Sfinții Doctori fără de arginți Cosma și Damian (Moșii de Toamnă)
- 2 noiembrie – Sf. Mc. Achindin, Pigasie, Aftonie, Elpifidor, Anempodist
- 3 noiembrie – Sf. Mc. Achepsima, Iosif și Aitala; Așezarea moaștelor Sf. Mc. Gheorghe în Lida
- 4 noiembrie – Sf. Cuv. Ioanichie cel Mare; Sf. Mc. Nicandru și Ermeu
- 5 noiembrie – Sf. Cuv. Filofteia
- 6 noiembrie – Sf. Cuv. Antonie cel Mare
- 7 noiembrie – Sf. Mc. Gurie, Samona și Aviv
- 8 noiembrie – Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil – cruce roșie
- 9 noiembrie – Sf. Nectarie Taumaturgul de la Eghina
- 10 noiembrie – Sf. Mc. Filofteia
- 11 noiembrie – Sf. Mare Mucenic Mina
- 12 noiembrie – Sf. Cuv. Mardar
- 13 noiembrie – Sf. Ioan Gură de Aur
- 14 noiembrie – Lăsatul-secului pentru Postul Nașterii Domnului
- 15 noiembrie – Începutul Postului Nașterii Domnului
- 16 noiembrie – Sf. Apostol și Evanghelist Matei
- 17 noiembrie – Sf. Mc. Marcel și Artemia
- 18 noiembrie – Sf. Cuv. Grigorie Decapolitul
- 19 noiembrie – Sf. Mc. Onufrie și Eugenia
- 20 noiembrie – Sf. Cuv. Matrona
- 21 noiembrie – Intrarea în Biserică a Maicii Domnului – cruce roșie
- 22 noiembrie – Sf. Cuv. Nicodim Aghioritul
- 23 noiembrie – Sf. Cuv. Mina
- 24 noiembrie – Sf. Cuv. Hariton
- 25 noiembrie – Sfânta Muceniță Ecaterina
- 26 noiembrie – Sf. Cuv. Alipie Stâlpnicul
- 27 noiembrie – Sf. Mc. Vlasie
- 28 noiembrie – Sf. Mc. Acachie și comp.
- 29 noiembrie – Sf. Mc. Paramonie
- 30 noiembrie – Sfântul Apostol Andrei – cruce roșie, Ocrotitorul României