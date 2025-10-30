Calendar ortodox pentru noiembrie 2025. Cele mai importante sărbători religioase

2 minute de citit Publicat la 07:00 30 Oct 2025 Modificat la 07:00 30 Oct 2025

Luna noiembrie aduce în calendarul ortodox mai multe sărbători importante. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Hepta/ Murad Orujov

Luna noiembrie 2025 aduce în calendarul ortodox o serie de sărbători importante și zile de cinstire a sfinților, marcate cu cruce roșie sau pomeni speciale. De la Moșii de toamnă și Intrarea Maicii Domnului în Biserică, până la Sfântul Apostol Andrei, fiecare zi este un prilej de rugăciune. Iată principalele momente spirituale ale lunii noiembrie și sfinții sărbătoriți.

Sărbători cu cruce roșie în noiembrie 2025

Luna noiembrie aduce în calendarul ortodox mai multe sărbători importante, marcate cu cruce roșie, care au o semnificație aparte pentru credincioși. În aceste zile nu se lucrează și credincioșii sunt îndemnați să participe la slujbe.

8 noiembrie – Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil

21 noiembrie – Intrarea în Biserică a Maicii Domnului

30 noiembrie – Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României

Aceste sărbători sunt prilej de rugăciune, recunoștință și apropiere de Dumnezeu, marcând momente fundamentale din viața spirituală a credincioșilor.

Nume de sfinți sărbătorite în noiembrie 2025

Pe lângă marile sărbători, în noiembrie sunt prăznuiți și numeroși sfinți importanți în tradiția ortodoxă.

1 noiembrie – Sfinții Doctori fără de arginți Cosma și Damian (Moșii de Toamnă)

9 noiembrie – Sfântul Nectarie Taumaturgul din Eghina

11 noiembrie – Sfântul Mare Mucenic Mina

13 noiembrie – Sfântul Ioan Gură de Aur

14 noiembrie – Sfântul Apostol Filip (Lăsatul secului pentru Postul Crăciunului)

15 noiembrie – Începutul Postului Nașterii Domnului

16 noiembrie – Sfântul Apostol și Evanghelist Matei

25 noiembrie – Sfânta Muceniță Ecaterina

26 noiembrie – Sfântul Cuvios Alipie Stâlpnicul

30 noiembrie – Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României

Calendar ortodox complet pentru noiembrie 2025

Luna noiembrie este una de tranziție spirituală către perioada Postului Crăciunului. În acest interval, credincioșii marchează pomenirea morților (Moșii de toamnă), intrarea în post, dar și mai multe sărbători cu cruce roșie.

Iată calendarul ortodox 2025 complet pentru luna noiembrie sunt: