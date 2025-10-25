Moșii de toamnă, pe 1 noiembrie 2025. Semnificația zilei: Ce se împarte și alte tradiții

Pe data de 1 noiembrie, creștinii ortodocși marchează Moșii de toamnă sau Sâmbăta Morților. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Hepta/ Mediafax Foto/ Andreea Alexandru

Pe data de 1 noiembrie 2025, creștinii ortodocși marchează Moșii de toamnă, o zi importantă dedicată pomenirii celor adormiți. Cunoscută popular și sub denumirea de Sâmbăta Morților, această sărbătoare este una dintre cele mai încărcate spiritual și se desfășoară în ajunul postului Crăciunului.

Tradiția Moșilor este păstrată cu sfințenie în satele și orașele din România, iar fiecare familie are obiceiul de a merge la biserică pentru a aprinde lumânări, a împărți pomană și a se ruga pentru sufletele celor plecați din această lume.

Ce se împarte la Moșii de toamnă și de ce

La Moșii de toamnă 2025, credincioșii obișnuiesc să pregătească și să ofere pachete cu mâncare și băutură în memoria celor adormiți. Pomana este însoțită de lumânări aprinse, simbol al luminii veșnice și al speranței în mântuire.

Ce se pune, de obicei, în pachetele de pomană:

Colivă – simbol al învierii și al credinței;

Colaci sau pâine de casă – semn al jertfei și al ospitalității;

Vin roșu – adesea sfințit, este folosit pentru stropirea mormintelor și se oferă în amintirea sângelui lui Hristos;

Mâncăruri gătite (sarmale, piftie, pilaf, friptură etc.);

Fructe și dulciuri;

Cafea sau băuturi calde în sezonul rece.

Obiceiul de a împărți pomană are la bază credința că sufletele celor morți primesc „hrană spirituală” prin intermediul darurilor oferite de cei vii. Fiecare gest de milostenie este văzut ca un act de iubire și de comuniune între cei rămași și cei trecuți în lumea de dincolo.

Alte tradiții în Sâmbăta Morților

În multe zone din țară, Moșii de toamnă sunt însoțiți de o serie de tradiții și obiceiuri transmise din generație în generație. În special în mediul rural, aceste practici sunt respectate cu strictețe.

Printre cele mai întâlnite tradiții:

Vizitarea cimitirelor – familiile merg la mormintele celor dragi, le curăță, le împodobesc cu flori de toamnă și aprind lumânări.

Pomenirea generală a morților – în biserici se oficiază slujbe speciale, în cadrul cărora preoții rostesc numele celor adormiți aduse de credincioși.

Aprinderea lumânărilor în curți sau la răscruce de drumuri – un obicei arhaic prin care se crede că sufletele rătăcite sunt călăuzite către lumină.

Se evită munca fizică – în special spălatul, cusutul sau treburile grele, pentru a nu tulbura liniștea morților.

Nu se dau bani sau obiecte din casă înapoi în această zi – există credința că tot ce pleacă din gospodărie în Sâmbăta Morților se poate „întoarce cu sufletul celui plecat”.

Ce semnificație au Moșii de toamnă

Moșii de toamnă reprezintă una dintre cele patru mari sărbători ale morților din calendarul ortodox (alături de Moșii de iarnă, Moșii de primăvară și Moșii de vară). Această zi are o profundă semnificație religioasă și spirituală, fiind considerată un moment de comuniune între lumea celor vii și lumea celor adormiți.

Cuvântul „moși” vine din expresia „moșii și strămoșii noștri”, referindu-se la toți cei din neamul nostru care au trecut în neființă. Aceștia sunt pomeniți în rugăciuni, fiind considerați parte a unei continuități familiale și spirituale.

Din punct de vedere teologic, Moșii de toamnă sunt un prilej de rugăciune pentru odihna sufletelor, dar și o ocazie pentru cei vii de a reflecta asupra propriei vieți și efemerității. Gesturile de milostenie, rugăciunile și pomenirile colective reafirmă credința ortodoxă în viața veșnică și în legătura indisolubilă dintre oameni, chiar și după moarte.