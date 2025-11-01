Sfinții Cosma și Damian sunt sărbătoriți pe 1 noiembrie. Cine au fost Sfinții doctori fără de arginți

2 minute de citit Publicat la 07:00 01 Noi 2025 Modificat la 07:00 01 Noi 2025

Moaștele celor doi Sfinți au fost transferate la Mănăstirea Sopocani, monument UNESCO, în Serbia, unde se află și în prezent. Foto: Lumen roma/ UNESCO

În calendarul ortodox, sunt trei perechi de Sfinți frați doctori fără de arginți cu numele Cosma și Damian. Ei sunt pomeniți la date diferite: 1 iulie, 17 octombrie și 1 noiembrie. Acești sfinți au primit această denumire de „doctori fără de arginți” pentru că nu luau niciun fel de plată pentru tămăduiri, cerându-le bolnavilor vindecați doar să creadă în Iisus Hristos, potrivit basilica.ro.

La data de 1 noiembrie sunt pomeniți Sfinți frați doctori fără de arginți Cosma și Damian, care au trăit în Asia. După ce au rămas orfani de mic, cei doi frați și-au dedicat viețile tămăduind oamenii, cât și animalele.

Cine au fost Sfinții Cosma și Damian

Sfinții Cosma și Damian din Asia sunt înfățișați în icoane cu barbă, ținând penele în mâna dreaptă, care este semnul marii lor educații, iar vasele deschise cu leac în mâna stângă.

Cei doi s-au născut în Mesopotamia. Tatăl lor, grec, nu era credincios, în timp ce mama era creștină. Bărbatul a murit la scurt timp după nașterea lor, iar mama lor i-a învățat virtuțile creștine, dar a murit și ea pe când cei doi frați erau doar niște copii.

Ambii au demonstrat o afinitate față de medicină, potrivit Basilica, iar în timp ei au deprins arta vindecării atât pentru oamenii, cât și cea veterinară, pentru animale. Niciunul din cei doi nu acceptau plată pentru serviciile lor, ghidându-se după porunca lui Hristos: „în dar ați luat, în dar să dați”, relatează crestinortodox.ro.

De numele acestor doi sfinți este legată și o minune. Astfel, se spune că sfinții au fost chemați la patul unei femei foarte bolnave, pe nume Paladia. Cei doi sfinți au reușit să o vindece prin credință și rugăciune. Dorind să le mulțumească, Paladia i-a dat lui Damian trei ouă, spunându-i „ia acest dar în numele Sfintei Treimi”.

Auzind numele Sfintei Treimi, doctorul nu a îndrăznit să refuze, spre supărarea fratelui său, Cosma, care a crezut că fratele lui a încălcat porunca. Atât de dezamăgit a fost, încât pe patul de moarte, Cosma a cerut ca Damian să nu fie înmormântat lângă el.

La scurt timp a murit însă și Damian, iar Dumnezeu a făcut o minune printr-o cămilă care a vorbit cu voce omenească și le-a spus celor care se ocupau de înmormântare să-l pună pe Damian lângă Cosma, căci acesta a acceptat ouăle nu ca plată, ci din respect pentru numele lui Dumnezeu. Cei doi frați au fost îngropați astfel împreună în Thereman, Mesopotamia.

Cei doi sfinți au fost păziți de prigoanele împăraților romani, scrie Basilica. Sfinții Cosma și Damian din Asia au trecut la viața veșnică fără să fie chinuiți de vreun guvernator sau împărat anticreștin, așa cum zic sinaxarele „în pace s-au săvârșit”.

Unde se află moaștele Sfinților Cosma și Damian

În onoarea acestor sfinți a fost ctitorită o mănăstire în localitatea Zociste, în Kosovo. Nu se cunoaște nici ctitorul mănăstirii, nici data exactă a ridicării ei. Aici s-au aflat până în 1999, moaștele celor doi sfinți, care ar fi fost făcătoare de minuni.

Înainte ca mănăstirea să fie distrusă de soldați în timpul războiului din Kosovo, moaștele au fost transferate la Mănăstirea Sopocani, monument UNESCO, în Serbia, unde se află și în prezent.

În România se află moaștele Sfinților Cosma și Damian din Roma, care sunt pomeniți la data de 1 iulie. Moaștele sunt în Capela Institutului Clinic Fundeni, potrivit basilica.ro.