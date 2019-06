Un mare duhovnic a dat cărțile pe față: mulți români fac această greșeală când se căsătoresc!

Multe cupluri care decid sa se casatoreasca aleg pentru nunta doua perechi de nasi. Acesta este un mare pacat, potrivit parintelui Ilie Cleopa. Iata care sunt motivele pentru care este bine sa se evite aceasta greseala.

Parintele Cleopa, despre greseala pe care multi romani o fac atunci cand se casatoresc:

”Sa va feriti la nunta si la botez sa puneti nasi multi! Ca te-ai facut rudenie cu toti aceia, rudenie spirituala, si copiii vostri in veac nu se mai pot lua in casatorie!”, a spus parintele Ilie Cleopa, conform crestinortodox.ro.

„Mare pacat fac preotii si crestinii aceia care pun nasi multi la nunta, cum am auzit prin Bucovina, ca au pus 40 de nasi la o nunta. Nebunie nemaipomenita! Toti se fac rudenii. Copiii lor nu se mai pot lua in veac in casatorie! Cine v-a invatat sa puneti multi nasi la nunta? Ca sa iasa parale multe? Te duci in gheena, in iad!”, a avertizat parintele Cleopa.

De asemenea, parintele a mai spus si urmatoarele lucruri: ”Trebuie sa stiti lucrul acesta, ca va bagati in gheena, daca va puneti nasi multi si va faceti rudenii si pe urma copiii sau nepotii vostri se iau in casatorie. Voi raspundeti!”.

Asadar, este pacat sa ai la nunta mai mult de o pereche de nasi. Multi romani fac aceasta greseala, fara a cunoaste riscurile acestui obicei. Este bine sa ai la nunta o singura pereche de nasi, nu mai multe.

Parintele Cleopa a spus care sunt motivele pentru care este bine sa eviti sa faci aceasta greseala. Multi romani nu realizeaza la ce riscuri se expun cand iau o astfel de decizie. Este bine sa se cunoasca efectele negative pe termen lung ale acestei decizii de a avea mai mult de o pereche de nasi la cununia religioasa.

Sursa: bzi.ro