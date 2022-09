Revoltă pe aeroportul Otopeni! Aproape 4000 de pasageri sunt afectaţi de sistarea zborurilor Blue Air. Pasager: "Au anulat tot fără explicaţii"

Pasagerii care ar fi trebuit să decoleze marți de pe Aeroportul Otopeni au fost informați că Blue Air sistează toate zborurile programate pentru plecare de pe aeroporturile din România, după ce conturile le-au fost blocate.

Personalul aeronavelor, respectiv piloții și însoțitorii de zbor ai companiei, a fost trimis acasă, pentru că nu vor avea zbor de pe aeroporturile din România până în 12 septembrie.

În acest caz este şi Grațian Mihăilescu, pasager Blue Air care trebuia să ajungă în Atena în interes de serviciu.

"Aveam bilet de Atena. Mâine aveam treabă în Atena. Suntem un grup de trei persoane care mâine trebuia să înceapă un program timp de trei zile de la ora 9.

Trebuia să plecăm la 14:35. Am venit pe aeroport am așteptat , am făcut checkin-ul şi ne-am pus la coadă aici la poarta 30.

S-a amânat o oră prima dată, apoi lumea a devenit nerăbdătoare. Apoi au afișat că e cursa anulată.

Ne-am dus la pupitru şi am văzut că majoritatea curselor sunt anulate", a spus Grațian Mihăilescu, pasager Blue Air, care a precizat că şi-a luat un alt bilet de la o altă companie pentru a ajunge la Atena.

În prezent 1.200 de pasageri sunt blocați în străinătate din cauza faptului că avioanele nu decolează.

Pe de altă parte, în România, pe aeroportul din Otopeni în jur de 1.260 de persoane ( o medie de 180 de persoane/avion) au zborurile anulate pe parcursul întregii zile de marți.

Revoltă pe aeroportul Otopeni! Aproape 4.000 de pasageri sunt afectaţi de sistarea zborurilor Blue Air

"Bătaia de joc a Blue Air la adresa romanilor în aeroportul din Malaga!!! Îmbarcare, debarcare, iar acum așteptăm ca vitele în picioare fără a comunica cineva cu noi privind întârzierea", spune un alt pasager

"Incredibil, dar adevărat! După 3 ore de întârzieri, au anulat zborul fără nicio explicație!!! Blueair???? Explicații? În ce lume trăim??", mai spune revoltară o femeie pe reţelele sociale.

"Eu nu înțeleg de ce si-au mai vândut biletele dacă știau ca vor suspenda zborurile", mai spune cineva.