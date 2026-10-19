Primul anunţ al Rheinmetall după ce a cumpărat Şantierul Naval Mangalia: Va fi hub pentru noi proiecte de construcţii navale militare

Rheinmetall a anunţat că la Şantierul Naval Mangalia vor fi construite navale civile şi militare. Foto: Șantierul Naval Mangalia / Facebook

Obiectivul preluării Şantierului Naval Mangalia îl reprezintă dezvoltarea acestuia atât pentru construcţiile navale civile, cât şi pentru cele militare, a anunţat luni gigantul german din industria de apărare Rheinmetall, notează Agerpres.

Într-un comunicat dat publicităţii, Rheinmetall a precizat că, împreună cu compania elveţiană MSC a achiziţionat Şantierul Naval Mangalia pentru suma de 138 milioane de euro (155 milioane de dolari), iar şantierul, situat pe coasta Mării Negre, va fi împărţit în sectoare şi zone de securitate.

Planurile Rheinmetall cu Şantierul Naval Mangalia

"Pentru Rheinmetall, Mangalia va avea un rol important în construirea celor patru nave militare comandate de România. Şantierul este menit să fie folosit ca hub pentru noi proiecte de construcţii navale militare. Cu această ocazie, Rheinmetall creează o fundaţie extinsă pentru viitoare proiecte în Europa de Sud Est şi îşi consolidează poziţia pe o piaţă de importanţă strategică", se arată în comunicatul companiei germane.

Şantierul Naval Mangalia a fost vândut, în data de 9 octombrie, în urma unei licitaţii, către Rheinmetall Real Estate România SRL, pentru suma de 138,03 milioane de euro, fără TVA, a anunţat CITR, lichidatorul judiciar al Damen Shipyards Mangalia.

Potrivit sursei citate, tranzacţia creează posibilitatea reluării activităţii şantierului naval.