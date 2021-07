Pentru un film, s-a ales cu mașina ridicată, iar după ce a făcut scandal și cu o amendă de aproape 4.500 de lei

Incidentul s-a produs în apropierea parcului Sub Arini, marți seară, după ce bărbatul a parcat mașina într-o zonă în care acest lucru era interzis, revenind după o oră și jumătate, timp în care autoturismul era în curs de ridicare.

După ce mașina a fost urcată pe platformă, bărbatul a solicitat să i se permită să își ia lucrurile personale din interiorul automobilului, însă când a fost refuzat acesta a sunat la 112, reclamând firma de ridicări după care a devenit violent

Povestea bărbatului

”Era plin de mașini și am parcat undeva unde era oprirea interzisă, pentru că nu aveam unde altundeva. Când am ieșit de la film, pe la 9 și jumătate, m-am dus spre mașină și i-am văzut pe cei de la ridicări, cu mașina mea pe platformă.

Le-am spus să se oprească pentru a-mi lua lucrurile. Nu au vrut, mi-au spus că nu se poate. Eu acolo aveam bunuri de valoare, portofel, acte. Am sunat la 112 și în același timp am deschis mașina să îmi iau bunurile. Un polițist m-a tras de picioare și m-a smuls din mașină.

Era să dau cu capul de asfalt, norocul mi-a fost că am știut cum să mă opresc să nu se întâmple asta. În schimb, sunt lovit pe partea stângă, am fost la spital, la medicina legală, mi s-au curățat rănile și am dovezi”, povestește bărbatul, conform Turnul Sfatului.

Ce spun autoritățile

Potrivit Primăriei Sibiu, bărbatul a devenit recalcitrant și necooperant, refuzând în repetate rânduri să se legitimeze. După ce a ajuns în interiorul mașinii ar fi claxonat, moriv pentru care, autoritățile au fost nevoite să îl scoată cu forța din automobilul aflat pe platformă.

”Agenții Poliției Locale au constatat că mașina cetățeanului în cauză era parcată neregulamentar, în zona Aleea Mihai Eminescu - str. Școala de Înot, lângă semnul care indica că oprirea este interzisă.

Agenții au procedat la ridicarea autovehiculului pe platformă pentru a-l transporta la spațiul de depozitare. Între timp însă cetățeanul a ajuns lângă platformă și, în loc să permită agenților să coboare autovehiculul de pe platformă și să achite amenda, acesta s-a urcat pe platformă, a deschis portiera mașinii și a acționat claxonul, refuzând să se legitimeze și fiind foarte recalcitrant la orice încercare a agenților de Poliție de a explica situația.

Pentru a evita tulburarea liniștii publice, polițiștii locali au fost nevoiți să îl imobilizeze și să îl încătușeze. Menționăm că întreaga acțiune a fost filmată de către polițiștii locali, existând și fotografii care demonstrează faptele”, relatează reprezentanții Primăriei Municipiului Sibiu, conform Turnul Sfatului.

Sancțiunile primite

Bărbatul a primit o sancțiune de 580 de lei pentru staționare în loc nepermis, alți 350 de lei taxă de ridicare și transport a mașinii.

Pe lângă asta, bărbatul a primit și o amendă de 3500 de lei pentru scandalul provocat și pentru împiedicarea organelor care asigură ordinea publică să își îndeplinească obligațiile de serviciu.

”Am făcut plângere la Inspectoratul de Poliție al Județului Sibiu, pentru că ce s-a întâmplat acolo e furt de pe domeniul public, nu aveau voie să îmi ia mașina cu toate bunurile în ea.

Mi-au pus și cătușe. Mașina mi-au lăsat-o într-un final, am plătit 350 de lei ca să o lase acolo. Când am luat-o am observat că era lovită în două locuri, mi-am stricat și ceasul în căzătură, telefonul mi-a căzut pe asfalt”, a mai adăugat bărbatul.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal