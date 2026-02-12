Robert Negoiță se întoarce la Primărie și scapă de cauțiunea de 800.000 de lei. Tribunalul București i-a admis contestația

Robert Negoiță. Foto: Agerpres

Tribunalul București a admis contestația lui Robert Negoiță, soluția fiind definitivă. Astfel, Primarul Sectorului 3 a scăpat de controlul judiciar pus de DNA, cu o cauţiune de 800.000 de lei (160.000 de euro), pe 5 februarie, după mai multe ore de audieri în dosarul în care este acuzat de abuz în serviciu.

„În Dosarul 4235/3/2026, s-a admis plângerea formulată de inculpatul N.R.S. împotriva ordonanței nr.237/2/P/2025 din data de 5 februarie 2026 a DNA și s-a revocat, în consecință, măsura controlului judiciar pe cauțiune. Soluția este definitivă”, a transmis Tribunalul.

Robert Negoiță a fost pus de DNA sub control judiciar, cu o cauţiune de 800.000 de lei (160.000 de euro), pe 5 februarie, după mai multe ore de audieri în dosarul în care este acuzat de abuz în serviciu. Joi, Negoiță a făcut un test anti-drog rapid pe pe holul Tribunalului, la insistența protestatarului Marian Ceaușescu.

Rezultatul a fost unul controversat și nu se știe clar dacă este pozitiv sau negativ. Totuși, Negoiță a spus că va reface testul.

Miercuri, la ieșirea din sediul Poliției, Negoiță le-a spus reporterilor că „în mod evident” nu va plăti cauțiunea în dosarul în care este acuzat de abuz în serviciu. Întrebat pe ce se bazează când afirmă că este nevinovat, Robert Negoiță a răspuns: „Pe faptul că nu am greșit cu nimic”.

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) au făcut percheziţii la sediul Primăriei Sectorului 3 al Capitalei, condusă de Robert Negoiţă. Potrivit unor surse Antena 3 CNN, percheziţiile au avut loc într-un dosar de abuz în serviciu legat de modul de construire a unui drum public în interesul familiei primarului Sectorului 3 al Bucureştiului. Au fost percheziții și la domiciliul edilului.