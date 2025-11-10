Rogobete a sesizat Parchetul, după ce a primit o invitaţie la conferinţa medicilor conspiraţionişti: „Pun în pericol sănătatea publică”

2 minute de citit Publicat la 15:55 10 Noi 2025 Modificat la 15:55 10 Noi 2025

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete. Sursa foto: Hepta/ Mediafax Foto/ Alexandra Pandrea/ GMN

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că a sesizat Parchetul, după ce a primit o invitaţie la conferinţa medicilor conspiraţionişti la conferinţa intitulată „COVID-19 şi convergenţa bio-digitală”, care ar urma să aibă loc în Capitală, după ce în luna septembrie s-a desfăşurat la Braşov. Ministrul a arătat că apreciază reacţia rapidă a CNA şi se bazează în continuare că va bloca distribuirea în spaţul public a acestor dezinformări medicale. Potrivit lui Rogobete, în paralel, în Parlamentul României au existat ”o serie de iniţiative legislative care vin să clarifice şi să sprijine acest demers, de a bloca răspândirea dezinformării medicale în spaţiu public”.

Ministrul Sănătăţii a declarat în direct la Antena 3 CNN că organizatorii conferinţei „COVID-19 şi convergenţa bio-digitală”, care a avut loc şi în luna septembrie, la Braşov şi care pregătesc o nouă ediţie, la Bucureşti, i-au trimis o invitaţie şi lui, la minister, pentru a participa alături de ei. „Am trimis, în completarea primei sesizări de la Parchet şi această invitaţie, respectiv la Colegiul Medicilor din România”, a arătat Alexandru Rogobete.

Ministrul Sănătăţii a mai spus că apreciază reacţia rapidă a CNA-ului, care a scos de pe toate platformele înregistrarea de la Braşov, într-un timp foarte scurt.

„Mă bazez în continuare pe aceştia că vor bloca distribuirea în spaţul public a acestor dezinformări medicale, care pun în pericol sănătatea publică şi integritatea medical, până la urmă. Mă aştept ca autorităţile şi Parchetul să vină cât mai repede cu măsuri concrete, în acest sens”, a menţionat ministrul.

Potrivit lui Rogobete, în paralel, în Parlamentul României au existat „o serie de iniţiative legislative care vin să clarifice şi să sprijine acest demers, de a bloca răspândirea dezinformării medicale în spaţiu public”. Despre propunerea legislativă prin care medicii care răspândesc informaţii false ar putea să îşi piardă dreptul de a practica, ministrul Sănătăţii a afirmat că el nu se poate pronunţa.

„Probabil că ultimul for care se va pronunţa va fi Curtea Constituţională”, a explicat ministrul.

În luna septembrie, mai mulţi medici din spitale publice şi clinici private din România au participat, la Braşov, la o conferinţă intitulată „COVID-19 şi convergenţa bio-digitală”. În loc de ştiinţă, pe scenă sunt promovate teorii conspiraţioniste despre vaccinarea anti-COVID, morţi subite şi controlul maselor. Evenimentul nu era acreditat de Colegiul Medicilor, potrivit verificărilor Digi24.

La conferinţa desfăşurată la Braşov, prezentată drept o dezbatere medicală, vorbitorii au abordat subiecte precum „explozia de cancere post-vaccinare”, „copii care mor din cauza vaccinului COVID” şi ideea unei „conspiraţii globale prin vaccinare”.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, declara că dezbaterea organizată la Braşov, sâmbătă, care a reunit medici din diverse specialităţi care au contestat vaccinarea, este „un act important de dezinformare”.

El anunţa că Ministerul Sănătăţii şi Colegiul medicilor din România vor realiza un raport pe care îl vor transmite Parchetului, cu privire la informaţiile care „nu sunt verificate medical” prezentate în conferinţa organizată la Braşov. „Din punctul meu de vedere, acestea reprezintă un atac direct la siguranţa pacienţilor, până la urmă, şi la scăderea încrederii oamenilor în sistemul de sănătate” afirmă ministrul Sănătăţii.