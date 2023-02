Un român venit din Anglia s-a simţit maltratat pentru că a aşteptat 15 minute la frontieră: "Nu au voie să îmi verifice permisul"

După ce a stat o perioadă ”pe Anglea”, acest cetățean se simte ”maltratat” pentru că trebuie să aștepte în mod civilizat la controlul de frontieră de la Punctul de Trecere a Frontierei Porțile de Fier I. Chiar dacă nu are cunoștințe minime despre modul de efectuare a formalităților de intrare în țară, acesta arată într-o transmisie ”live” pe facebook că trebuie să știe toată lumea că nimeni din întreaga Europă nu poate pune mâna pe permisul său de conducere. Pe lângă faptul că-i jignește într-un mod greu de reprodus pe colegii noștri care efectuează controlul, acesta consideră că dacă este ”cetățean român cu domiciliul în Marea Britanie” are mai multe drepturi sau are prioritate la intrarea în țară. Probabil că prin atitudinea acestuia de bombardier cu mașină cu volan pe dreapta făcând "live" pe facebook, vrea să arate urmăritorilor acestuia că a revenit în țară, însă comentariile internauților la adresa lui sunt pe măsură. Nu știm dacă prin țările din Europa i se întinde covorul roșu la frontieră sau dacă îl așteaptă regele Charles în mod personal la intrarea în Marea Britanie, dar știm că la intrarea în România trebuie să se supună controlului de frontieră și să aibă o atitudine civilizată. Cu siguranță acesta nu reprezintă opinia și atitudinea cetățenilor români stabiliți în străinătate și este mai degrabă un mod de a spune ”așa nu„. Cetățeanul european care a arătat că are doar drepturi a fost sancționat contravențional cu suma de 800 lei în baza Legii nr. 61/1991 pentru ”săvârșirea în public de fapte, acte sau gesturi obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, amenințări cu acte de violență împotriva persoanelor sau bunurilor acestora, de natură să tulbure ordinea și liniștea publică sau să provoace indignarea cetățenilor ori să lezeze demnitatea și onoarea acestora”. Vom formula de asemenea o sesizare către Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, având în vedere afirmațiile denigratoare ale acestuia la adresa colegilor.