Româncă dispărută de 15 ani în Italia, găsită în câteva ore pe Facebook

Gabriela Cozobeac a plecat din țară în septembrie 2004, împreună cu o femeie care i-a promis că o va ajuta să își găsească un loc de muncă în Itlaia.

Gabriela avea la acea vreme 28 de ani, locuia în satul Mlenăuți din comuna Hudești (Botoșani), și avea o fiică. S-a gândit că își va putea ajuta mai bine fiica dacă va câștiga mai mulți bani, astfel că a avut încredere în femeia care i-a promis locul de muncă și a plecat în Italia.

În următoarele trei luni, Gabriela și-a contactat familia, însă ulterior orice contact a încetat. Rudele au încercat să dea de urma femeii, însă totul a fost în zadar.

În momentul în care a ajuns în Italia, românca a fost dusă în Sicilia, iar ulterior a fost 'vândută' și a ajuns în Calabria.

Româncă dispărută de 15 ani în Italia, găsită de fiică pe Facebook

Deși era foarte mică în momentul în care a rămas fără mamă, fiica Gabrielei Cozobeac a povestit jurnaliștilor de la monitorulbt.ro că familia a mers la Poliție încă de atunci pentru a depune sesizări cu privire la dispariție.

În ciuda sesizărilor, Gabriela a rămas dispărută timp de 15 ani, până de curând, atunci când fiica ei, Florentina Apăscăriței, a reclamat-o pe mama sa ca fiind dispărută și a lansat un apel pe Facebook.

"A fost dorința mea de a-mi găsi mama cu orice preț. De asta am mers din nou la poliție pentru a anunța dispariția. Mereu am purtat în suflet și în inimă câteva întrebări la care nu aveam răspuns. Acum am reușit să vorbesc cu ea și am întrebat-o dacă nu vrea să revină în țară. Răspunsul ei a fost afirmativ, doar că nu a putut promite un termen.

Faptul că am apelat la toate mijloacele pentru a o găsi a fost pentru a-mi dovedi mie, dar și celorlalți, că atunci când dorești să găsești pe cineva se poate orice, iar acest caz este un exemplu pentru toți", a spus fiica femeii, Florentina Apăscăriței.

Postarea Florentinei a devenit în scurt timp virală, fiind distribuită de mii de oameni, în special de cei aflați în Italia. Astfel, în numai câteva ore, mesajul a ajuns la câțiva prieteni ai româncei din Italia.

Drept urmare, tânăra a reușit să vorbească cu mama sa pentru prima dată după 15 ani și au stabilit că se vor întâlni.