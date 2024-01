Categoria de români care poate primi 1.000 de lei de la stat. Condiţiile în care se dau banii

Cetățenii români care se califică pot beneficia de o sumă de 10.000 de lei acordată de către stat.

Sursa foto: Profimedia Images

Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Mircea Fechet, a anunțat lansarea unui program-pilot cu un buget de 500 de milioane de lei.

Acest program, cunoscut sub numele de "Rabla pentru sobe", are ca scop înlocuirea sobelor vechi și ineficiente cu unele noi, având un randament minim de 80% și emisii reduse de poluanți.

Finanțarea este disponibilă pentru dispozitivele care îndeplinesc aceste criterii.

Ministrul Fechet a subliniat importanța acestui program în cadrul unei consultări publice și a invitat comercianții, instalatorii de echipamente similare, primăriile din țară și orice specialist să ofere feedback.

Scopul programului este de a reduce cheltuielile românilor cu încălzirea și, în plus, de a contribui la îmbunătățirea calității aerului.

Programul-pilot se adresează inițial comunelor din cele 28 de județe ale țării situate în zona montană, conform legislației în vigoare, și este destinat acelora unde iernile sunt mai lungi și mai dificile.

Bugetul alocat de la Agenția Fondului pentru Mediu (AFM) pentru acest program este de 500 de milioane de lei, iar propunerea este de a finanța 70% din costul unei sobe, cu o limită maximă de 10.000 de lei per persoană.

Ministrul a subliniat că estimarea este de a finanța în cadrul acestui program aproximativ 50.000 de sobe, indiferent dacă funcționează pe lemn, pe peleți sau pe brichete.

Cine beneficiază de acești bani

Pentru a beneficia de finanțare, solicitanții trebuie să respecte standardele directive eco-design, asigurând un randament minim de 80% și emisii reduse conform unor criterii precum cele stabilite pentru particule, compuși organici volatili, monoxid de carbon și oxizi de azot.

Participanții pot obține o singură finanțare, în cuantum maxim de 10.000 de lei, în cadrul acestui program.

”Noi sperăm să reuşim ca, în fiecare din cele aproximativ o mie de primării pe care le-am identificat ca fiind eligibile, să avem astfel de solicitanţi.

Ne propunem, dacă am considera că finanţăm suma maximă pe fiecare solicitant, respectiv 10.000 lei, să finanţăm 50.000 de sobe, fie pe lemn, fie pe peleţi, fie pe brichete.

Există o legislaţie specifică care defineşte toate aceste tipuri de încălzire, însă pretenţia principală a Ministerului Mediului este aceea ca aceste echipamente să respecte standardele directive eco-design.

Asta presupune că randamentul este de minimum 80% şi asta presupune că emisiile de particule sunt sub 40 de grame pentru fiecare metru cub de combustibil solid, emisiile de compuşi organici volatili sunt sub 120 de grame pe aceeaşi unitate de măsură, monoxid de carbon sub 1.500 mg şi emisii de oxizi de azot sub 300 mg pe metru cub.

Amintesc că o problemă principală a României este legată de depăşirile la oxizi de azot şi la particule. Oricine va fi interesat de acest program va obţine o singură dată finanţare, de maximum 10.000 lei”, a declarat Mircea Fechet.