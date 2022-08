Români cazați într-o cameră ”ca în căminele studențești”, dintr-un hotel de 4 stele din Bulgaria

”Am făcut rezervare la Vilas Elenite din luna decembrie, pentru luna iulie, în luna iunie mi s-a transmis că se anulează rezervarea și sunt transferat la Hotel Royal Park.

Toate bune și frumoase până când am ajuns la recepția hotelului… (plătită cazarea) Aici, surpriză: nu avem cameră pentru rezervarea dvs, vă transferăm la Hotel Royal Bay (n.r. - hotel de 4 stele din Balcic).

Am ajuns la hotel… Aici am fost cazați în 2 camere, (cazarea inițială a fost suita) Camere care arătă ca la căminele studențești… Mâncarea ok, plaja superbă, în rest bine…”, a scris turistul român pe Facebook.

La postarea făcută de acesta au comentat și alți români care au avut experiențe neplăcute în concediile făcute în Bulgaria.

”Am fost și noi anul trecut… Mâncarea execrabilă, camera un dezastru, curățenie 0… parcarea destul de departe. În schimb, plaja a fost foarte Ok, împrejurimile drăguțe, aquapark-ul foarte frumos”, a comentat un român.