România cumpără din Franța peste 900 de rachete antiaeriene portabile Mistral. Ce rol ar putea juca în interceptarea dronelor Rusiei

2 minute de citit Publicat la 20:36 26 Noi 2025 Modificat la 20:39 26 Noi 2025

Militar francez manevrează o rachetă antiaeriană Mistral. Foto: Profimedia Images

România va cumpăra din Franța 231 de sisteme antiaeriene portabile Mistral, concomitent, cu 934 de rachete Mistral, a anunțat miercuri Ministerul Apărării Naționale (MApN).

Astfel, MApN și Ministerul Forţelor Armate şi al Veteranilor din Republica Franceză, prin Direcțiile generale pentru armamente, au semnat marți un contractul privind achiziția de rachete antiaeriene cu bătaie apropiată/rază foarte scurtă de acțiune, portabile Mistral.

„Prețul achiziției este de 625.591.000 euro, fără TVA, și include 231 de sisteme MANPAD MISTRAL, 934 de rachete MISTRAL, servicii de instruire, muniții de antrenament, documentații, un simulator și suport logistic”, conform MApN.

https://t.co/VCwm9I4sb4 — MApN (@MApNRomania) November 26, 2025

Achiziția se realizează în cadrul inițiativei „European Joint Acquisition of Mistral System”, coordonată de Franța, în care România este parte, alături de alte state europene precum Belgia, Cipru, Estonia și Ungaria.

Programul „Sisteme de rachete antiaeriene cu bătaie apropiată/rază foarte scurtă de acțiune, portabile – MANPAD MISTRAL” este inclus în Planul de investiții pentru industria europeană de apărare, elaborat în baza Regulamentului „Acțiunea pentru securitatea Europei – SAFE”.

Beneficiarii programului vor fi cele trei categorii de forțe ale Armatei României, precum și Forțele pentru Operații Speciale.

Militarii ucraineni folosesc Mistral pentru doborârea dronelor Shahed ale Rusiei

Conform armatei franceze, Mistral este o rachetă antiaeriană de „rază scurtă și foarte scurtă” destinată acoperirii antiaeriene pentru militarii din trupele mecanizate.

„Racheta asigură unităților izolate propria lor apărare antiaeriană”, conform informațiiilor publice de pe site-ul ministerului francez al Apărării.

Racheta e destinată țintelor aeriene care zboară cu viteze de până la 1,2 MACH (1,2 peste viteza sunetului - n.r.), la altitudini situate între 10 și 3.000 de metri. Rachetele pot doborî inclusiv elicoptere, atât în zbor cât și în zbor la punct fix).

Racheta Mistral e folosită împreună cu un radar „Samantha” care permite detectarea aeronavelor la distanțe de până la 15 kilometri.

Militarii ucraineni folosesc rachetele Mistral, care s-au dovedit recent eficiente inclusiv la doborârea dronelor rusești de tip Shahed.

Footage of Ukrainian Marines downing a Russian Shahed attack drone at near point-blank range using a French-supplied Mistral SAM system. pic.twitter.com/9Y9MmljqDr — OSINTtechnical (@Osinttechnical) October 8, 2025

Armata ucraineană a publicat recent un videoclip care arată doborârea unei astfel de drone rusești de către o rachetă Mistral.

Rachetele Mistral au ghidare în infraroșu și sunt de tipul „fire and forget” („trage și uită”), după ce militarul a reușit să încadreze ținta aeriană. Sistemele Mistral pot fi portabile sau instalate pe diverse platforme terestre, navale sau la bordul elicopterelor.

Racheta zboară spre țintă cu o viteză de peste 2,5 MACH și este considerată a fi una dintre cele mai performante sisteme antiaeriene cu rază scurtă și foarte scurtă din acest moment.