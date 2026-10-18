S-a câștigat premiul cel mare la Joker. Norocosul a dat aproape 1.000 de lei pe bilet și a jucat 123 de variante

<1 minut de citit Publicat la 23:41 18 Oct 2026 Modificat la 23:41 18 Oct 2026

Au avut loc noi trageri la Loto 6/49.

A fost câștigat marele premiu la Joker în urma tragerilor speciale de toamnă care au avut loc duminică, a anunțat Loteria Română. Norocosul a cheltuit aproape 1.000 de lei pe bilet și a jucat 123 de variante la Joker. Premiul la categoria I la Joker este de peste 1,87 milioane de euro.

Premierul de categoria I este în valoare de 10.004.076,02 lei (peste 1,87 milioane de euro), potrivit Loteriei Române.

Biletul norocos a fost jucat online, pe bilete.loto.ro, și a fost completat cu schema redusă cod 12 în zona A și cu schema redusă cod 45 în zona B, în total 123 de variante la Joker și cu o variantă la Noroc Plus.

Câștigătorul a cheltuit 987,50 de lei pe acest bilet.

Acesta este al treilea câștig de categoria I obținut în acest an la Joker, a precizat Loteria Română. Ultima dată, marele premiu la Joker s-a câștigat în data de 14 iunie 2026 și a fost în valoare de 3.565.252,21 lei (circa 680.000 de euro).

Conform Regulamentului privind organizarea și administrarea jocurilor de tip loto tradițional, câștigătorul are la dispoziție 90 de zile începând cu data tragerii pentru a-și revendica câștigul.