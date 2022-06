Astăzi s-a dat startul cursei caritabile Race for the Cure România. Evenimentul, organizat de Fundaţia Renaşterea

Intrarea la cursa caritabilă a costat 50 de lei, adică echivalentul unei testări medicale gratuite pentru româncele din mediul rural.

"Suntem undeva la peste 2.500 de participanţi care ne-au ajutat să transformăm aceste înscrieri în teste medicale gratuite pentru femeile vulnerabile", a declarat Cătălina Negară, directoarea Fundaţiei Renaşterea.

"Fundaţia operează două unităţi mobile, care au cabinet ginecologic şi radiologic şi oferim teste gratuite în mediul rural. Se pot înscrie pe www fundatiarenasterea.ro, pot face donaţie, site-ul e deschis până în octombrie şi oferă analize gratuite", a precizat Mihaela Geoană, preţedinta Fundaţiei Renaşterea.

Nici pandemia nu i-a oprit pe oamenii dornici să ajute. În anii trecuţi, evenimentul a fost organizat în format online.

"Anul trecut şi în 2020 am avut eveniment în format digital am transmis live şi oamenii participau se înscriau şi participau în jurul casei lor, au adus o noutate că foarte mulţi români din străinătate s-au înscris deci în pandemie am avut peste 2.400 de persoane care s-au înscris, deci au făcut o donaţie, iar noi am oferit 2.400 de teste în mediul rural", a adăugat Mihaela Geoană.

La linia de start din Parcul Tineretului s-au adunat și femei care au învins cancerul.

Anual, peste 9.600 de femei din România sunt diagnosticate cu cancer mamar.