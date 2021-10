Dovleacul, mai mult decât un ornament de Halloween. Lygia Alexandrescu prezintă beneficiile asupra sănătăţii

Fiind un aliment specific toamnei, dovleacul conţine vitamina C şi are numeroase substanţe nutritive benefice pentru sănătate.

Lygia Alexandrescu ne prezintă beneficiile miraculoase ale dovleacului.

"Este vedeta sezonului. Dovleacul este în primul rând, o sursă foarte bună de fibre alimentare. Avem nevoie de ele, mai ales pentru o bună imunitate în perioada aceasta, are un conținut scăzut de calorii, oferă sațietate și este aliat în lupta cu kilogramele.

Chiar dacă sunt persoane care au diverse afecțiuni de tipul diabetului, el este recomandat având un indice glicemic scăzut.

Fie că e consumat sub formă de supă cremă, fie că este consumat la cuptor chiar ca un desert cu puțină scorțișoară, sau sub formă de dovleac copt, sub formă de piureuri, sau chiar ca plăcintă uneori, în prima jumătate a zilei, dovleacul este foarte recomandat", a spus Lygia Alexandrescu la Antena 3.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal