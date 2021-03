Fiica lui Dem Rădulescu, despre dr. Flavia Groşan: "Victoria oamenilor simpli"

Întrebată cum a văzut momentul în care medicul pneumolog Flavia Groşan a mers la Colegiul Medicilor pentru a da explicaţii în faţa comisiei de etică, Irina Rădulescu a declarat că a fost cel mai emoţionant şi plin de speranţă moment din această perioada nebună.

"A fost cel mai emoționant și plin de speranță moment din toată această perioadă nebunăp A fost o victorie în primul rând umană a acelor oameni care până acum singura opțiune a fost să tacă și să înghită. Şi au ales să nu mai fac asta. A fost înălțător.

Am văzut în doamna doctor o neînfricată o temerară și eram convinsă că nu o va răpune întâlnirea de astăzi, amicală din câte am înțeles", a spus Irina Rădulescu la Antena 3.

Flavia Groșan: ''Prieteni, am scăpat. Am intrat cu lacrimi în ochi la comisie şi am ieșit cu lacrimi în ochi!''

Prieteni, am scăpat. Am intrat cu lacrimi in ochi la comisie si am ieșit cu lacrimi in ochi. Mi-ati transmis o emoție ieșită din comun.

Interviul a fost o chestie eleganta, între colegi. Cu unii ma știu de foarte mult timp. Am spus ceea ce dumneavoastră știți de la mine de un an. Nu va fie frica. Mergem înainte.

PS Ati fost fenomenali. Va iubesc'', a scris luni, medicul pneumolog, pe pagina sa de Facebook.

Medicul Flavia Groşan a provocat o mare controversă în spaţiul public, după ce a vorbit de reţeta proprie cu care ar fi vindecat 1.000 bolnavi de COVID. Aceasta a fost aplaudată luni de susţinători şi a primit flori, atunci când a ajuns la Colegiul Medicilor, pentru a fi audiată.

Comisia de Etică din Colegiul Medicilor Bihor a decis, luni, că nu este vorba de malpraxis în cazul doctoriţei Flavia Groşan.

Medicul pneumolog din Oradea poate astfel să profeseze în continuare. În plus, până în prezent, pe numele medicului nu există nicio plângere scrisă din partea vreunui pacient.

Citeşte şi: Mihai Gâdea, alături de dr. Flavia Groșan după audierile la Colegiul Medicilor. Medicul a ieșit în ropote de aplauze | VIDEO

Citeşte şi: Colegiul Medicilor: În cazul dr. Flavia Groşan nu e malpraxis. Medicul poate profesa în continuare, însă fără declaraţii controversate în spaţiul public

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal