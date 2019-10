Medicul Mihaela Bilic dezvăluie: Nu meniul dietetic scade colesterolul! Ce trebuie să consume persoanele sedentare

Foto: Facebook/Mihaela Bilic

Medicul nutriționist Mihaela Bilic scrie, într-un mesaj postat pe Facebook, că nu dieta restrictivă îi vine de hac colesterolului, ci mișcarea și .... orezul fermentat, atunci când persoana nu poate depune efort.

Potrivit acesteia, drojdia rosie de orez este un produs folosit de secole in China atat ca aliment, cat si ca medicament. Aceasta se produce prin fermentarea orezului alaturi de o ciuperca microscopica denumita Monascus purpureus, iar procedeul dateaza din jurul anilor 800 I.Hr.

”Orezul fermentat îi vine de hac colesterolului.

Colesterolul crescut e o problema ce afecteaza multe persoane si “otraveste” viata multora dintre noi, mai ales ca vine la pachet cu o multime de restrictii alimentare. Ei bine, nu meniul dietetic scade colesterolul, ci miscarea, efortul fizic. Iar daca sunteti sedentari, orezul este solutia. Dar nu orice orez, ci orezul fermentat.

Drojdia rosie de orez este un produs folosit de secole in China atat ca aliment, cat si ca medicament. Aceasta se produce prin fermentarea orezului alaturi de o ciuperca microscopica denumita Monascus purpureus, iar procedeul dateaza din jurul anilor 800 I.Hr. In timpul fermentatiei controlate, orezul isi schimba culoarea din alb in rosu, de unde si numele de drojdie rosie de orez.

In cultura japoneza, drojdia rosie de orez este cunoscuta sub denumirea de koji. Inca din timpurile stravechi, aceasta era folosita atat ca aliment (utilizata pentru producerea vinului si a diverselor sosuri) sau ca agent de colorare, cat si ca medicament – pentru imbunatatirea digestiei si a circulatiei sanguine.

In jurul anilor 1970, drojdia rosie de orez a intrat in atentia cercetatorilor americani si japonezi. Astfel, ei au descoperit ca aceasta are in compozitia sa statine naturale. Subiectul cercetarilor l-a reprezentat comparatia dintre lovastatin – substanta activa a medicamentului patentat Lovastatin (provenita din ciuperca Aspergillus si cunoscuta pentru proprietatile sale de reducere a nivelului de colesterol) si monacolina K – substanta activa provenita din ciuperca Monascus folosita in procesul de fermentare a orezului, de unde rezulta drojdia rosie de orez.

Astfel, cercetarile au demonastrat ca cele doua tipuri de statine sunt identice, singura diferenta fiind ca cea din urma, monacolina K, este o statina produsa din culturi atent controlate si dezvoltate in conditii sigure, 100% naturale. Monacolinele sunt statinele care ajuta la diminuarea colesterolului rau (LDL-colesterol) dar si a trigliceridelor.

Cum functioneaza drojdia rosie de orez asupra colesterolului? Colesterolul este o substanta fara de care organismul nu ar putea functiona pentru ca este un element important al membranelor si al nucleelor celulare. Colesterol este produs de catre ficat in urma unui proces enzimatic la baza caruia se afla enzima HMG CoA reductaza.

Drojdia rosie de orez are drept tinta enzima HMG CoA cu scopul de a-i inhiba activitatea in ceea ce priveste producerea de colesterol si astfel ajuta la scaderea nivelului de colesterol si la mentinerea unui nivel optim al acestuia.

Mai mult decat atat, drojdia rosie de orez accelereaza metabolismul organismului si la cresterea colesterolului bun – HDL care ajuta la transportarea colsterolului rau catre ficat acolo unde va fi procesat in vederea eliminarii sale din organism prin intermediul bilei.

Drojdia rosie de orez se transforma miraculos intr-un supliment alimentar eficient in lupta impotriva colesterolului rau, fara insa a avea efectele adverse caracteristice statinelor de sinteza.

Asa ca adio statine, tare erau greu de tolerat! Cu ajutorul suplimentelor de orez fermentat se deschide o noua era in managementul colesterolului sangvin! Si toate studiile clinice demonstreaza asta, indiferent cat ar incerca companiile farma sa le treaca sub tăcere.

Cu rezultate spectaculoase de scadere a nivelului colesterolului cu 15-20% dupa 2-3 luni de tratament, suplimentele cu Monacolina K sunt noul tratament naturist în dislipidemii. Pe piata sunt mai multe produse de acest tip, inclusiv extract de drojdie de orez rosu produs în România, care contine si alti compusi interesanti: flavonoide, acizi grasi nesaturati, fitosteroli cu efect antioxidant. Toate functioneaza, doar ca al nostru e mai cu moț”, scrie Mihaela Bilic.