Mesajul epidemiologului Octavian Jurma pentru elevi, înainte de începerea şcolii

După ce a afirmat că "valul Delta-4 a început deja să bată recordurile absolute ale pandemiei de până acum", epidemiologul a explicat de ce tinerii ar trebui să se vaccineze mai repede, mai ales că a mai rămas o lună până la deschiderea şcolilor.

De ce bat campii cu vaccinarea tinerilor si copiilor peste 12 ani? De ce insist sa se dea drumul liber la a 3-a doza de vaccin si la rapelul heterolog (rapel cu alt vaccin decat prima doza)? Pentru ca tulpina Delta nu este doar mai infectioasa, este si mai periculoasa decat Alpha si tulpinile precedente.

Iata o statistica pe un indicator folosit in toate tarile civilizate, dar care lipseste in Romania, numarul de noi internari in spitale.

Ce ne spune asadar statistica din SUA, o tara in care aceste date se raporteaza mai transparent ca la noi.

1. In primele 2 saptamani din ianuarie, in SUA sub 25% din noile internari in spital erau din categoria celor sub 60 de ani.

2. In ultimele 2 saptamani recente, acest procent s-a dublat. Acum in SUA peste 50% din noile internari in spital sunt din categoria celor sub 60 de ani.

3. Fata de ianuarie, in ultimele 2 saptamani numarul de noi internari in spitale s-a dublat atat in categoria 18-39 ani cat si in categoria 40-59 ani. Nu mai discutam aici de cei care "oricum mureau" ci de oameni productivi, multi dintre ei parinti ai unor copii inca minori.

Majoritatea spitalizarilor sunt din randul celor nevaccinati deci acesta distributie se datoreaza si faptului ca populatia peste 60 de ani este vaccinata in SUA intr-un procent mult mai mare decat populatia tanara. La noi in Romania, populatia este relativ uniform nevaccinata dar si procentul tinerilor nevaccinati este mult sub media nationala.

Avand in vedere ca mai avem o luna pana la deschiderea scolilor inca mai putem decide sa ne protejam, familia si copiii prin vaccinare. O campanie adresata parintilor si elevilor poate face o diferenta, pentru ca parintii sunt printre putinii adulti care mai sunt preocupati de pandemie si vaccinare inainte de deschiderea scolilor.

Un motiv important sa te vaccinezi este si faptul ca la noi gravitatea pandemiei este deliberat subestimata atat de autoritatile locale cat si de cele centrale.

Un alt indicator foarte important care nu se raporteaza deliberat in Romania este numarul de noi internari la terapie intensiva. Dintre indicatorii secundari importanti doar numarul de noi decese se raporteaza in Romania, dar si acest indicator a fost grav denaturat in valul 2 fara consecinte juridice sau administrative.

Cu alte cuvinte imaginea publica a pandemiei din Romania depinde excusiv de interpretarea Subiectiva a celor care ne conduc a unor date la care noi nu avem acces.

Consecinta este ca la noi datele oficiale au o tendinta sa urmeze discursul politic si nu invers.

Adevarul este ca Valul 4-Delta a sosit deja in Romania si creste vertiginos de 4 saptamani.

Negationistii au dreptate cand spun ca intr-o furtuna te poti ineca si cu colac de salvare si fara. Dar de aici si pana la a spune ca e totuna daca ai sau nu colac de salvare in plin val e cale lunga si tu decizi daca merita riscul in raport cu deranjul.

Vaccinul nu ne face invulerabili la infectia cu varianta Delta si boala COVID-19, insa ne fereste sa ajungem in spital sau cimitir", a transmis epidemiologul Octav Jurma pe pagina sa de Facebook.

Şcoala va începe pe 13 septembrie, cu prezență fizică pentru toți elevii. Ministrul Educației, Sorin Câmpeanu, a declarat recent, că în momentul de față autoritățile exclud varianta în care anul școlar 2021-2022 să înceapă online.

