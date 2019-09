Ministrul Sănătății a făcut anunțul: Când vom avea spitale regionale

Foto: Captură Antena 3

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a declarat, joi, la inaugurarea spitalului de la Mioveni, că ea consideră că în şapte ani vor fi finalizate şi spitalele regionale.



„Spitalul din Mioveni, povestea a început în urmă cu şapte ani: concepţie, proiectare, execuţie. Spitalele regionale, povestea lor a început în octombrie 2017, când primul teren a fost transmis Ministerului Sănătăţii. Suntem în 2019, avem trei studii de fezabilitate finalizate şi proiectanţii şi constructorii pot să vă spună ce înseamnă să faci un studiu de fezabilitate pentru o clădire de 150.000 de metri pătraţi cu logistica aferentă. Deci, am finalizat studiile de fezabilitate, acestea sunt depuse Ministerului Dezvoltării şi se pregătesc cererile de finanţare pentru Bruxelles, la Iaşi am început procedura de licitaţie în paralel. Eu cred că în şapte ani vom avea şi spitale regionale, exact aşa cum am promis”, a spus Sorina Pintea.