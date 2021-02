Frica de COVID a amânat tratamente stomatologice. Medic: ''Faptul că stai s-ar putea să regreţi sau să aibă repercusiuni mult mai târziu''

Dentistul Ada Epistatu a vorbit la Sfat de sănătate cu Andreea Cigolea despre problemele grave care pot apărea dacă pacienţii amână vizita la stomatolog.

''Există intervenţii pe care le putem amâna, dar sunt foarte multe lucuri pe care nu le putem amâna, lucruri care ar putea fi dezastruoase în timp. Aş vrea să vorbim un pic de această frică de COVID şi frica de a te duce la stomatolog, pentru că în ultimul în timp am auzit foarte des lucrul acesta. O să vorbesc un pic din experienţa mea personală. Noi am început să lucrăm din starea de urgenţă. A trecut un an de zile şi nu numai că nu numai că nu ne-am îmbolnăvit niciunul în clinică, dar nici un pacient să fi luat COVID de la noi. Concluzia trasă de mine este că masca pe care atâţia o blamează degeaba este cea mai bună soluţie contra COVID-ului. Masca, aerisitul. Evident, că în clinică nebulizăm şi respectăm toate normele. Chiar şi la ora actuală, noi repsectăm acelaşi protocol.

Pacienţii şi-au amânat tratamentele începute dinaintea pandemiei

Frica asta de COVID a făcut foarte mulţi pacienţi să îşi amâne tratamentele începute dinaintea COVID-ului şi au ajuns în Urgenţă, pe cale să îşi piardă din dinţi. Dacă înainte de COVID aveam soluţii, am ajuns acum ca problemele să se acutizeze şi să diminuăm foarte mult din soluţiile respective. Trebuie să ne mai gândim la un lucru. Statisticile şi studiile arată că din cabinetul stomatologic, sub 1% au fost îmbolnăviri ale personalului, ale pacienţilor în niciun caz. Nu în cabinet te vei îmbolnăvi, ci poate pe drum.

''Faptul că stai s-ar putea să regreţi sau să aibă repercusiuni mult mai târziu''

Pierderea dinţilor nu este cea mai mare fericire. Gândiţi-vă că acum noi purtăm mască, avem probleme paradontale, probleme care infecţioase, bacteriene. Noi respirăm/inspirăm prin mască acei germeni care stau frumos şi care se dezvoltă în gura noastră, aşa ca apar probleme respiratorii.

Se vorbeşte foarte mult despre lucrul acesta, dar nu din cauza măştii, masca pe care noi trebuie să o schimbăm, dar şi cauză că noi avem probleme bacteriene infecţioase în gură. Gândiţi-vă că din cauza unei parodontopatii infecţioase apare endocardita, boală cardiacă. Peste 70% din cazuri sunt datorate problemelor parodontale, deci nu avem de ce să amânăm, pentru că apar lucruri pe care o să le regretăm mult mai târziu.

''Frica de a te duce într-o clinică este nejustificată''

Sunt protocoalele care se respectă şi nu ai de ce să îţi fie frică să te duci într-o clinică. Cei care avea probleme, să le continue. O să regrete mult mai târziu. Nu numai ca sănătate, ci şi financiar. Lucrurile agravându-se vor continua şi mai mult'', a spus dr. Ada Epistatu, stomatolog.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal